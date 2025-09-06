Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba: Care este programul de furnizare

Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat, sâmbătă, 6 septembrie 2025 consumatorii că, din cauza unui consum ridicat care nu permite refacerea rezervei de apă din rezervorul de înmagazinare, furnizarea apei potabile în localitățile Berghin, Ghirbom, Straja, Henig și Ohaba se va face după programul 6:00 – 21:00.

De asemenea, în zonele înalte ale localității Ohaba, presiunea apei va fi scăzută.

„La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm sa fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului la numărul de telefon al Dispeceratului Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI