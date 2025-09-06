Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba: Care este programul de furnizare
Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba
SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat, sâmbătă, 6 septembrie 2025 consumatorii că, din cauza unui consum ridicat care nu permite refacerea rezervei de apă din rezervorul de înmagazinare, furnizarea apei potabile în localitățile Berghin, Ghirbom, Straja, Henig și Ohaba se va face după programul 6:00 – 21:00.
De asemenea, în zonele înalte ale localității Ohaba, presiunea apei va fi scăzută.
„La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm sa fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului la numărul de telefon al Dispeceratului Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete în comuna Ciuruleasa. 3 persoane rănite
ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete. 3 persoane rănite Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, pe DN 74, pe raza comunei Ciuruleasa. Citește și: ACCIDENT în Alba Iulia: Un motociclist rănit după ce a fost acroșat de o mașină, pe Calea Moților „Polițiștii din Abrud au fost sesizați cu […]
FOTO | Pachete cu rechizite școlare pentru 4 surori din Alba: Acțiune a asociației militarilor veterani
Pachete cu rechizite școlare pentru 4 surori din Alba: Acțiune a asociației militarilor veterani În pragul noului an școlar 2025-2026, sucursala Alba a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități a desfășurat o acțiune umanitară cu un puternic impact social. La inițiativa și cu sprijinul colegului lor Ioan Mihu, membrii asociației au distribuit pachete cu […]
Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba: Conducea sub influența alcoolului
Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba Un bărbat din județul Cluj a fost scos din trafic în Alba, după ce a fost surprins conducând sub infleunța alcoolului. Citește și: Tânăr de 23 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord” la „adăpostul” nopții pe o stradă din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ambasadorul României în SUA, despre includerea României în programul Visa Waiver: „Sunt rezervat optimist”
Ambasadorul României în SUA, despre includerea României în programul Visa Waiver: „Sunt rezervat optimist” Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ...
6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă
COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă Și județul Alba se află sâmbătă, 6...
Știrea Zilei
VIDEO | A început culesul viilor la Jidvei: Sute de oameni au intrat în vie. Concurs de cules struguri
Concurs de cules struguri de Ziua Recoltei la Jidvei Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de Ziua Recoltei, cu prilejul începutul culesului...
VIDEO | 1.500 de europaleți din care va fi construită „Masa care unește” au ajuns în Cetatea Alba Carolina: Pregătiri intense pentru un nou record mondial la Alba Iulia
1.500 de europaleți din care va fi construită „Masa care unește” au ajuns în Cetatea Alba Carolina Sâmbătă, 6 septembrie,...
Curier Județean
Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba: Care este programul de furnizare
Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat,...
ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete în comuna Ciuruleasa. 3 persoane rănite
ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete. 3 persoane rănite Un accident rutier s-a produs,...
Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Opinii Comentarii
6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului în România și în lume
6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului, atât în România, cât și pe plan...
6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii
6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii Marcată în fiecare an la 6 septembrie, Ziua...