Anunț public: Kronospan Sebeș solicită emiterea acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare instalație uscare fibră”

Kronospan Trading SRL a anunțat depunerea solicitării pentru emiterea acordului de mediu necesar proiectului „Modernizare instalație uscare fibră”, care urmează să fie realizat în municipiul Sebeș, județul Alba.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, jud. Alba și la sediul titularului din loc. Sebeș, str. M. Kogălniceanu nr. 59. Et. 1, cam. 1/12, jud. Alba, în zilele de luni -joi, între orele 9.00 – 14.30 și vineri între orele 9.00-13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Alba, se arată într-un comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI