ANUNŢ privind Organizarea de Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea de spații temporar disponibile UTC-N

1. Instituția organizatoare: Universitatea Tehnică din Cluj, activitate economică, cod fiscal RO13847750 , Str. Memorandumului, nr. 28, localitatea Cluj –Napoca, județul Cluj.

2. Procedura aplicată: Licitație publică deschisă cu strigare.

3. Locul, data și ora desfășurării licitației: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca str. Memorandumului nr 28 ; Data : 28.04.2026 ora 09.00, iar în caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 05.05.2026, ora 09.00.

Listele privind locațiile suprafețelor propuse pentru închiriere vor fi afișate la sediul UTC-N din str. Memorandumului nr. 28, localitatea Cluj – Napoca; Sediul Extensiei Alba Iulia, str Alexandru Ioan Cuza nr. 23, localitatea Alba Iulia, județul Alba.

Documentația aferentă licitației se poate obține începând cu data de 17.04.2026, de la Direcția Achiziții și Desfacere a Universității Tehnice din Cluj Napoca, str. C-tin Daicoviciu, nr 15, sala 490, Tel 0264401296. Caietul de sarcini va fi cumpărat la valoarea de 100 lei.

4. Licitația publică deschisă cu strigare se finalizează prin contract de închiriere/licitator adjudecatar.

5. Condiții de participare la licitație: conform documentației de vânzare.

6. Taxa de participare la licitație este în sumă de 100 lei.

