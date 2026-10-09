Economie

Anunț de mediu – 9 octombrie 2026: Solicitare obținere aviz de mediu pentru PUZ, în vederea construirii unei locuințe și introducerea unui teren în intravilanul municipiului Aiud

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

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Solicitare obținere aviz de mediu pentru PUZ, în vederea construirii unei locuințe și introducerea unui teren în intravilanul municipiului Aiud.

Petrecerea Divorțaților

KÖBLE ISTVAN LEVENTE, cu sediul Localitatea Ciumbrud, str. Progresului nr. 14, județul Alba, titular al proiectului de plan „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN” cu amplasament în Municipiul Aiud, extravilan, Fn. județul Alba, Anunţă publicul interesat că s-a elaborat şi s-a depus la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Alba prima versiune a planului menţionat, în vederea solicitării avizului de mediu.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Alba, str. Lalelelor nr. 7B şi la domiciliul beneficiarului din localitatea Ciumbrud, str. Progresului nr. 14, jud. Alba, în zilele de luni – vineri, între orele 10.00 – 16.00.

Observaţiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate Alba, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț.

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