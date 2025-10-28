Antrenorul ocnamureșean Gicu Domșa – un deceniu de la plecarea la Îngeri!
Astăzi, 28 octombrie 2025, se împlinește un deceniu de la plecarea la Îngeri a antrenorului ocnamureșean Gicu Domșa, unul dintre cei mai iubiți antrenori ai clubului Soda Ocna Mureș!
În urmă cu 10 ani, în 28 octombrie 2025, o veste tristă pentru fotbalul din judeţ şi din Ocna Mureş, stingându-se din viaţă antrenorul Gicu Domşa, la nici 65 de ani, în urma unui atac de cord!
Citește și: Veste tristă pentru CS Ocna Mureş şi fotbalul din Alba, s-a stins antrenorul Gicu Domşa!
Neobositul descoperitor de talente din urbea ocnamureşeană a şlefuit talente precum Ovidiu Maier, Mircea Stanciu, prin mâinile sale trecând generaţii întregi de fotbalişti ocnamureşeni.
„Astăzi se împlinesc 10 ani de când ne-a părăsit cel mai mare și cel mai iubit antrenor al clubului SODA OCNA MUREȘ GRIGORE „GICU” DOMȘA.Timpul a trecut, dar dorul și amintirile au rămas la fel de vii. Pentru noi, cei care am avut norocul să-l cunoaștem, „GICU” DOMȘA nu a fost doar un antrenor ,a fost un mentor, un prieten, un model de omenie și pasiune. A crezut în noi când alții nu mai credeau, ne-a învățat să luptăm până la capăt și să purtăm cu mândrie numele SODA OCNA MUREȘ. Mulțumim, NEA GICU, pentru tot ce ne-ai oferit pentru vorbele tale, pentru zâmbet, pentru sufletul pus în fiecare zi„, este mesajul postat de Peluza Alb-Albastră
