Antrenorul Dragoș Militaru, înaintea duelului pentru Liga 2, Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia: „Cheia meciului suntem noi!”

Antrenorul Dragoș Militaru, înaintea derby-ului pentru Liga 2, Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia: „Cheia meciului suntem noi!”

Dragoș Militaru, antrenor care a preluat la finele anului trecut CSM Unirea Alba Iulia, este în fața celui mai important examen de până acum pe banca „alb-negrilor”, duel extern cu Poli Timișoara, în penultima rundă a sezonului regular al Seriei 7, sâmbătă, pe „Electrica”.

Un meci în care puncte vor cântări dublu, în condițiile în care pretendentele la accederea în Liga 2 continuă cursa spre eșalonul secund și în play-off, iar „violeții” au învins pe „Cetate”, În tur 2-1.

„Fiecare meci este important, iar acesta are miză întrucât sunt puncte puse-n joc pentru play-off. Suntem realiști și știm că suntem, în acest moment pe locul 3 în clasamentul play-off”, a spus Dragoș Militaru.

Liderul Seriei 7 are maximum de puncte în primăvară, cu 3 meciuri adjudecate, fără gol primit, însă duelul cu Poli are altă anvergură, fiind un examen de alt calibru.

„Urmează un meci frumos, genul de meci pe care ni l-am dori în fiecare săptămână. Trebuie să ne bucurăm de momente și să ne concentrăm pe cele 9 sau 10 meciuri cu miza rămase pentru clasamentul final al play-off-ului pentru a lua cât mai multe puncte din cele 27 posibile”, a precizat Dragoș Militaru.

*Imbatabil cu Poli și Alexa

Dragoș Militaru are un palmares imaculat în Liga 2 în jocurile cu Poli Timișoara (3 la număr) și contra antrenorului Dan Alexa (2-1 cu Unirea Dej, cu FC Brașov, cu bănățeanul pe banca tehnică). Pe când era la Unirea Dej, în Liga 2, ca principal, are o victorie și o remiză cu Timișoara, iar ca secund, la Pandurii Tg. Jiu, un nou succes.

„Fiecare meci are impotanța lui ca moment, și pentru dezvoltarea echipei. Cheia meciului suntem noi. Eu sper să nu avem probleme de sănătate, să aliniem cel mai bun unsprezece care-l dorim și să facem lucruri bune”, a mai explicat Militaru (36 de ani).

Acesta crede că prezența unui public numeros și a galeriei „viola” ar trebui să reprezinte elemente motivaționale. „Faptul că va fi multă lume ar trebui să ne ofert un stimul în plus și să nu însemne o presiune suplimentară. Au suporteri frumoși, care fac o atmosferă superbă și trebuie să ne bucurăm de sărbătoare”, a mai punctat tânărul antrenor al liderului din Seria 7.

La meciul derby și-au anunțat prezența și peste 100 de suporteri albaiulieni.

