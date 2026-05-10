Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la aprobare în Consiliul Local

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 12 mai 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea implementării, a cheltuielilor legate de proiect și înființarea Unității de Management a proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989”.

Ce prevede proiectul de hotărâre

Proiectul de hotărâre care va fi supus votului aleșilor locali din Alba Iulia are următoarele prevederi:

Art. 1 Se aprobä implementarea proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989″, cod SMIS 356057, în vederea finanțärii acestuia în cadrul Programului „Reglunea Centru” 2021 – 2027, Prioritatea: 5 – O REGIUNE ACCESIBILÄ, Actiunea: 5.2 – Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (resedințe de județ) – Apel 2.

Art. 2 Se aprobă valoarea totalä a proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUTIEI 1989″, cod SMIS 356057, în cuantum de 74.223.428,94 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă de 37.069.141.47 leí cu TVA și valoare neeligibilä de 37.154.287,47 lei cu TVA .

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie ín proiect a UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA, reprezentänd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 741.382,83 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989″, cod SMIS 356057.

Art. 4 Se vor asigura sumele reprezentând cheltuieli declárate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetui inițial, precum și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989″, cod SMIS 356057, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursárii/ decontárii ulterioare a cheltuielilor din fondurile Uniunii.

Art. 6 Se vor asigura sumele reprezentänd cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului, în vederea sustenabilității financiare a acestuia.

Art. 7 Aprobä Regulamentul de organizare și funcționare a Unității de Management a Proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989″ cod SMIS 356057.

Art. 8 Aprobä statul de funcții al Unității de Management a Proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989″ cod SMIS 356057.

Art. 9 Municipiul Alba lulia se angajează să implementeze un mecanism de control și verificare a tuturor costurilor și veniturilor aferente proiectului depus în cadrul Programului „Regiunea Centru 2021-2027” în scopul stimulării eficienței și evitării creșterii artificíale a costurilor.

Art. 10 Municipiul Alba lulia se obligă să respecte, pe durata implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice, informare, publicitate.

Art. 11 Se mandatează Primarul municipiului Alba lulia să reprezinte UAT municipiul Alba lulia în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989″, cod SMIS 356057 și să semneze toate actele ce derivă din procesul de precontractare, contractare, implementare și raportare în cadrul proiectului.

Art. 12 Se mandatează Primarul municipiului Alba lulia să delege responsabilități și să monitorizeze implementarea proiectului „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989″, cod SMIS 356057, prin Dispoziții/Note Interne/Rapoarte/Planuri de implementare/ Referate/alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare și functionare specific administrației publice locale, cu dispozițiile legale aplicabile Contractului de finanțare, bugetelor subsecvente și procedurilor tehnice și financiare de implementare stabilite de autoritatea finanțatoare.

Obiectivele proiectului

Proiectul „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA” este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură rutieră pregătite de Primăria Alba Iulia pentru următorii ani.

Proiectul urmărește rezolvarea blocajelor de trafic de la intrarea nord-vestică în oraș, în special în zona Stadionului Unirea, unde se intersectează fluxurile venite dinspre DN74, cartierul Micești, centrul orașului și ieșirea spre Zlatna–Apuseni.

Construcția este gândită astfel încât fluxul principal de trafic, în special cel de tranzit venit dinspre DN74 și cartierul Micești, să fie separat de circulația locală prin coborârea autovehiculelor într-un pasaj subteran cu două benzi de circulație și o lungime estimată la aproximativ 300–340 de metri. Pasajul va permite traversarea intersecției fără oprire la semafor, în timp ce circulația locală, accesul spre cartiere și schimbările de direcție vor rămâne organizate la suprafață printr-o intersecție reconfigurată și modernizată.

Proiectul include nu doar construcția efectivă a pasajului, ci și refacerea completă a infrastructurii rutiere din zonă. Sunt prevăzute lucrări de reorganizare a benzilor de circulație, modernizarea trotuarelor, realizarea de piste pentru biciclete, amenajarea spațiilor verzi, instalarea unui nou sistem de iluminat public și implementarea unor sisteme moderne de semaforizare și siguranță rutieră. În același timp, vor fi realizate lucrări ample de canalizare pluvială și sisteme de evacuare a apei din pasaj, necesare pentru funcționarea în siguranță a infrastructurii subterane.

O componentă importantă a investiției o reprezintă relocarea și protejarea rețelelor de utilități existente în zonă, inclusiv conducte de apă și canalizare, rețele electrice, de gaz și telecomunicații. Pentru implementarea proiectului sunt necesare și proceduri de expropriere pentru anumite terenuri afectate de lucrări.

