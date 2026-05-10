23 – 24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor de la Negrileasa: Concurs gastronomic și momente artistice. Programul complet al evenimentelor

Serbarea narciselor de la Negrileasa are loc pe data de 23 și 24 mai 2026, în comuna Bucium, județul Alba. Printre evenimentele pregătite se numără diferite momente artistice și un Concurs Gastronomic.

„Ocrotiți narcisele și mediul lor! Veniți cu demnitate și respect față de natură. Amintirile arată mult mai bine în fotografiile din telefon decât în buchete care se ofilesc în două zile. Protejați mediul și haideți să fim un exemplu de civilizație! Vă mulțumim!”, au transmis organizatorii.

Program complet Serbarea narciselor de la Negrileasa 2026

Sâmbătă, 23 Mai: Seara amintirilor

  • Ora 17:00 – Pe vechea scenă de la Negrileasa, plină de amintiri, urcă Gabriela Bolunduț și formația.
  • Ora 18:10 – Moment artistic grupul vocal Aurarii Comuna Bucium
  • Ora 19:00 – Invitat special: Georgiana Stănus.
  • Ora 20:00 – Muzică ambientală și socializare sub cerul liber.
  • Ora 22:30 – Încheierea programului de sâmbătă.

Duminică, 24 Mai: Spectacolul de gală

  • Ora 10:00 – Deschiderea in sunet de tulnic
  • Ora 10:05 – Cosmin Marta suite la taragot
  • Ora 10:25– Ansamblul „Țarina” Cuprumin Abrud.
  • Ora 10:50 – Denisa Macavei (interpret local).
  • Ora 11:05 – Aura Petricele (interpret local).
  • Ora 11:20 – Ansamblul „Aurarii” al comunei Bucium.
  • Ora 11:50 – Cosmin Marta, Florica Tomoiagă și formația (revenire după mulți ani pe scena de la Negrileasa).
  • Ora 12:35 – Doinel Handoreanu (pentru prima dată la Negrileasa).
  • Ora 13:25 – Tinu Vereșezan (debut pe scena din poiana narciselor).
  • Ora 14:20 – Invitat Special: DETI IUGA (revenire așteptată; sperăm la o vreme însorită pentru un spectacol memorabil!).
  • Ora 15:30 – Încheierea sărbătorii, premierea câștigătorilor de la concursul gastronomic și cuvinte de mulțumire.

Accesul s-a îmbunătățit considerabil! Din drumul Transapuseana, prin satele Poieni și Valea Negrilesii, veți găsi drum asfaltat în zonele dificile și porțiuni pietruite ușor de parcurs până sus, la Negrileasa, potrivit muntii-apuseni.eu.

