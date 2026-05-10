23 – 24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor de la Negrileasa: Concurs gastronomic și momente artistice. Programul complet al evenimentelor
23 – 24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor de la Negrileasa: Concurs gastronomic și momente artistice. Programul complet al evenimentelor
Serbarea narciselor de la Negrileasa are loc pe data de 23 și 24 mai 2026, în comuna Bucium, județul Alba. Printre evenimentele pregătite se numără diferite momente artistice și un Concurs Gastronomic.
„Ocrotiți narcisele și mediul lor! Veniți cu demnitate și respect față de natură. Amintirile arată mult mai bine în fotografiile din telefon decât în buchete care se ofilesc în două zile. Protejați mediul și haideți să fim un exemplu de civilizație! Vă mulțumim!”, au transmis organizatorii.
Program complet Serbarea narciselor de la Negrileasa 2026
Sâmbătă, 23 Mai: Seara amintirilor
- Ora 17:00 – Pe vechea scenă de la Negrileasa, plină de amintiri, urcă Gabriela Bolunduț și formația.
- Ora 18:10 – Moment artistic grupul vocal Aurarii Comuna Bucium
- Ora 19:00 – Invitat special: Georgiana Stănus.
- Ora 20:00 – Muzică ambientală și socializare sub cerul liber.
- Ora 22:30 – Încheierea programului de sâmbătă.
Duminică, 24 Mai: Spectacolul de gală
- Ora 10:00 – Deschiderea in sunet de tulnic
- Ora 10:05 – Cosmin Marta suite la taragot
- Ora 10:25– Ansamblul „Țarina” Cuprumin Abrud.
- Ora 10:50 – Denisa Macavei (interpret local).
- Ora 11:05 – Aura Petricele (interpret local).
- Ora 11:20 – Ansamblul „Aurarii” al comunei Bucium.
- Ora 11:50 – Cosmin Marta, Florica Tomoiagă și formația (revenire după mulți ani pe scena de la Negrileasa).
- Ora 12:35 – Doinel Handoreanu (pentru prima dată la Negrileasa).
- Ora 13:25 – Tinu Vereșezan (debut pe scena din poiana narciselor).
- Ora 14:20 – Invitat Special: DETI IUGA (revenire așteptată; sperăm la o vreme însorită pentru un spectacol memorabil!).
- Ora 15:30 – Încheierea sărbătorii, premierea câștigătorilor de la concursul gastronomic și cuvinte de mulțumire.
Accesul s-a îmbunătățit considerabil! Din drumul Transapuseana, prin satele Poieni și Valea Negrilesii, veți găsi drum asfaltat în zonele dificile și porțiuni pietruite ușor de parcurs până sus, la Negrileasa, potrivit muntii-apuseni.eu.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la aprobare în Consiliul Local
Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la aprobare în Consiliul Local Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 12 mai 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea implementării, a cheltuielilor legate de […]
VIDEO | Motociclist teribilist, ,,taxat” de polițiști la Alba Iulia, după ce și-a turat motorul pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. A rămas o lună pieton și s-a ales și cu 800 de lei amendă
Motociclist teribilist, ,,taxat” de polițiști la Alba Iulia, după ce și-a turat motorul pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. A rămas o lună pieton și s-a ales și cu 800 de lei amendă Un motociclist teribilist a fost ,,taxat” de polițiștii din Alba Iulia, duminică, 10 mai 2026, pentru conducere agresivă. A primit amendă și a […]
Albaiulianul care a atacat fetița de 12 ani și pe tatăl acesteia în Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile. Este cercetat pentru tentativă la omor și lovire
Albaiulianul care a atacat fetița de 12 ani și pe tatăl acesteia în Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile. Este cercetat pentru tentativă la omor și lovire Albaiulianul care a atacat fetița de 12 ani și pe tatăl acesteia în Alba Iulia, a fost arestat ppreventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Propunere inedită a unei judecătoare din România: Căsătorie pe durată determinată, de 5 sau 10 ani
Propunere inedită a unei judecătoare din România: Căsătorie pe durată determinată, de 5 sau 10 ani O judecătoare din Argeș...
BAC 2026 | Ce elevi pot susține sesiunea specială de Bacalaureatului. Când au loc înscrierile și probele
BAC 2026 | Ce elevi pot susține sesiunea specială de Bacalaureatului. Când au loc înscrierile și probele Ministerul Educației a...
Știrea Zilei
Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la aprobare în Consiliul Local
Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la...
23 – 24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor de la Negrileasa: Concurs gastronomic și momente artistice. Programul complet al evenimentelor
23 – 24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor de la Negrileasa: Concurs gastronomic și momente artistice. Programul complet al evenimentelor...
Curier Județean
Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend
Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend Peisajele spectaculoase de pe Valea...
VIDEO | Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”. Slujbă religioasă și momente artistice
Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...
9 mai – ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a decedat un poet “în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru”
9 mai, ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a murit un poet “în sufletul...