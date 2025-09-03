CSM Unirea Alba Iulia după eșecul din prima etapă a Ligii 3: O înfrângere nu ne doboară!
CSM Unirea Alba Iulia după eșecul din prima etapă a Ligii 3: O înfrângere nu ne doboară!
„O înfrângere nu ne doboară!”, subliniază oficialii clubului de fotbal CSM Unirea Alba Iulia după înfrângerea de pee teren propriu cu Metalurgistul Cugir din prima etapă a Ligii 3.
Citește și: Alexandru Pelici după Unirea-Cugir 1-2: „Nu avem nici o scuză, suntem cu toții vinovați, în frunte cu mine”
„Știm, sâmbătă nu a fost ziua noastră! Și știm că v-am dezamăgit. Însă o înfrângere nu ne definește și nu poate umbri un sezon întreg. Sezon în care, nu există alt gând decât promovarea în Liga a 2-a.
Am analizat înfrângerea de sâmbăta trecută, am tras învățămintele, iar acum e momentul să ridicăm capul sus, să strângem rândurile și să mergem mai departe, mai uniți ca niciodată!
Cu toată încrederea: în antrenorul nostru, arhitect al victoriilor care au scris istorie, în jucătorii noștri, care au luptat până la ultima picătură de energie mereu și ne-au dăruit atâtea clipe de bucurie!
Următorul pas? Pecica! Dar pentru asta, avem nevoie de voi! Voi care sunteți vocea, energia și sprijinul echipei. Acum, în momentele în care e nevoie mai mult ca oricând să fim alături de ei.
Pentru că Unirea suntem noi toți. Unirea e în fiecare dintre noi!”, se arată într-un comunicat dat publicității miercuri, 3 septembrie 2025.
foto: Lucian Danciu (CSM Unirea Alba Iulia)
