ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 mai 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

FOTO VIDEO| Ce spun pasionații de automobile electrice veniți în Alba, despre ce i-a atras spre acest gen de mașini: „Senzația la condus, comunitatea și costurile”

Zeci de proprietari de autoturisme electrice din întreaga țară s-au întâlnit în dimineața zilei de sâmbătă, 14 mai, la Ciugud.

Participanții, din întreaga țară, au schimbat impresii despre mașinile electrice pe care le conduc și au vorbit despre ce i-a atras spre acest fel de autoturisme.

„În primul rând am trei motive mari pentru care am ales o mașină electrică. Principalul este senzația de condus, accelerația este instantă. Apoi este comunitatea, care este absolut genială și în al treilea rând sunt costurile, faptul că nu se strică. Costurile sunt mult mai mici, în cei 40 de mii de kilometrii parcurși de mine, am avut un cost de 4 lei la suta de kilometri, cee ce este fenomenal și nu se strică, mă pot baza pe ea. „, ne-a declarat Matei Silviu.

„Nu mai e nici un dezavantaj. Cu alte cuvinte drumurile lungi sunt încă o problemă pentru mașinile electrice, însă încet-încet se vor schimba lucrurile, probabil vor mai scădea și prețurile la baterii și la mașini electrice. Oricum tehnologia este încă la început”, ne-a spus Cristian Bomboe.

Electro-șezătoarile au fost organizate de administrațiile locale din Ciugud, Alba Iulia și Păuca, în parteneriat cu Grupul Electromobilitate, care reunește zeci de proprietari de mașini electrice. Electromobilitate înseamnă un proiect de promovare a mașinilor electrice ca alternativă de transport prin diferite acțiuni, dar și prin articole despre modul de funcționare și fiabilitatea acestora.

Inițiativa a fost demarată în 2018, când în România erau înregistrate doar 250 de autoturisme electrice, iar în această perioadă pe www.electromobilitate.com au fost publicate peste 1700 articole, semnate de 59 autori, majoritatea proprietari de automobile electrice. Grupul a monitorizat în acești ani mașini care au străbătut aproape 1,2 milioane de kilometri.