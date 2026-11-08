ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Spitalul Municipal Sebeș

Post: director medical, funcție de conducere, 1 post, Comitet Director, perioadă determinată, 8 ore/zi

Condiții specifice: licență în medicină, confirmare ca medic specialist sau primar, minimum 5 ani vechime în specialitate

Termen de înscriere: 17.11.2026, ora 13:00, la sediul spitalului (Sebeș, str. Șurianu nr. 41)

Informații suplimentare: tel. 0258 731 712, [email protected]

*Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

Post: îngrijitor, execuție, 1 normă întreagă, perioadă nedeterminată

Condiții specifice: studii medii și 5 ani vechime în muncă. Pentru învățământul preuniversitar se cere și certificat medical de la medicul de medicina muncii, cu aviz psihiatric.

Termen de înscriere: 17.11.2026, ora 15:00, la secretariatul instituției

Informații suplimentare: tel. 0258 711 208 sau la sediul din Blaj, str. Simion Bărnuțiu nr. 2

*Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

Post: paznic I-G, 1 normă, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, în două schimburi (7:00–15:00 și 14:00–22:00)

Condiții specifice: studii gimnaziale sau medii, fără vechime obligatorie, atestat de paznic sau dovada înscrierii la un curs de paznic, disponibilitate pentru program flexibil, abilități de lucru în echipă și de comunicare

Termen de înscriere: 13.11.2026, ora 15:00, la secretariat (Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 14A). Dosarele se depun între 9:00 și 15:00.

Informații suplimentare: tel. 0258 821 875, [email protected]

*Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

Post: îngrijitor gradul I-M, normă întreagă, perioadă nedeterminată, program 12:00–20:00

Condiții specifice: studii medii, disponibilitate la timp de lucru prelungit, domiciliul în județul Alba. Experiența pe un post similar este un avantaj.

Termen de înscriere: 16.11.2026, ora 14:00, la secretariat (Alba Iulia, str. Toporașilor nr. 18). Dosarele se depun între 8:00 și 14:00.

Informații suplimentare: tel. 0258 835 093, [email protected]

*Primăria Orașului Cugir (Direcția de Asistență Socială, Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități)

Post: psihopedagog, funcție de execuție, 1 post, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi

Condiții specifice: licență în psihologie, psihopedagogie specială sau pedagogie socială. Se preferă minimum 6 luni vechime în specialitate.

Termen de înscriere: 13.11.2026. Anunțul nu precizează ora, iar dosarele se depun între 02.11 și 13.11.2026.

Informații suplimentare: tel. 0258 751 001 int. 115, Compartimentul Resurse Umane (inspector Deatcu Daniela sau Vasian Andreea), [email protected], www.primariacugir.ro (bibliografie și formular de înscriere)

*Unitatea Militară 02509 Alba Iulia

Post: inginer de sistem gradul II, studii superioare, 1 post, Compartimentul comunicații și informatică, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi

Condiții specifice: licență în informatică sau tehnologia informației, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate. Candidatul declarat admis trebuie să obțină autorizație de acces la informații clasificate, deci este necesar acordul scris pentru verificări. Se mai cer cunoștințe bune de operare (Windows, Microsoft Office) și aptitudine medicală și psihologică.

Termen de înscriere: 16.11.2026, ora 16:00, la sediul unității (Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6)

Informații suplimentare: tel. 0258 811 989 int. 128 (secretarul comisiei) sau 0745 096 678, [email protected]

*Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

Post: administrator financiar (contabil șef, grad I S), 1 post vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, funcție de conducere

Condiții specifice: licență în domeniul economic; minim 5 ani vechime în specialitate; experiență în contabilitatea instituțiilor publice și în execuția bugetară; operare PC (Word, Excel, baze de date, programe de contabilitate); abilități de comunicare și lucru în echipă

Înscriere până la: 19.11.2026, ora 15:00

Informații: [email protected], tel. 0258713630

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

Post 1: medic specialist medicină internă, 1 post vacant, perioadă nedeterminată

Condiții specifice: studii superioare și certificat de medic specialist în medicină internă; fără condiții de vechime

Înscriere până la: 19.11.2026, ora 10:00

Post 2: infirmieră la compartimentul Medicină Internă, 1 post, perioadă determinată

Condiții specifice: studii medii; minim 6 luni vechime; curs de infirmieră (OAMGMAMR sau furnizor autorizat); taxă de participare 300 lei

Înscriere până la: 11.11.2026, ora 14:00

Informații (ambele posturi): tel. 0358409051, int. 143 (resurse umane), www.spitalabrud.ro, [email protected]. Tematica și bibliografia pentru postul de medic sunt pe www.ms.ro.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

Post 1: îngrijitor, 1 post vacant, perioadă nedeterminată, personal nedidactic

Condiții specifice: studii generale; 2 ani vechime în muncă; abilități de relaționare și lucru în echipă

Post 2: portar, 1 post vacant, perioadă nedeterminată, personal nedidactic

Condiții specifice: studii generale; 2 ani vechime în muncă

Înscriere până la (ambele): 19.11.2026, ora 12:00

Informații: Oros Gabriela, [email protected]

*Spitalul Municipal Aiud

Post: informatician debutant (Serviciul Runos Juridic Administrativ, Compartiment Informatică), 1 post vacant, perioadă nedeterminată

Condiții specifice: studii superioare de scurtă durată în informatică; fără vechime. Tematica include depanarea imprimantelor și a Windows, rețele, protecția datelor medicale (GDPR) și utilizarea PC.

Înscriere până la: 19.11.2026, ora 14:00, personal și cu dosar complet, la str. Spitalului nr. 2. Nu se admit completări ulterioare.

Informații: tel. 0258861816, int. 162; formularul și bibliografia sunt pe www.spitalaiud.ro (secțiunea Carieră)

*Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia

Post: spălătoreasă-lenjereasă, 1 normă vacantă, perioadă nedeterminată

Condiții specifice: studii medii; curs de igienă valabil; 5 ani vechime în muncă. Pentru înscriere este necesar și certificatul medical de medicina muncii (cu aviz psihiatric), conform Ordinului comun MS/MEC nr. 55/3.335/2026.

Înscriere până la 18.11.2026, ora 15:00

Informații: tel. 0258815596, [email protected]

*Grădinița cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

Post: îngrijitor grupă copii preșcolari, 1 post temporar vacant, perioadă determinată, 8 ore/zi

Condiții specifice: studii liceale; 2 ani vechime în muncă; aptitudini gospodărești și organizatorice, lucru în echipă, empatie; fără antecedente penale. Se cere și raportul REGES. Pentru cazier se acceptă declarație pe propria răspundere, completată ulterior cu originalul.

Înscriere până la 10.11.2026, ora 13:00

Informații: Crișan Delia, tel. 0731308645, [email protected]; formulare pe https://gr11ab.ro

*Liceul Tehnologic Jidvei

Post: secretar, 0,5 normă (4 ore), vacant, perioadă nedeterminată, didactic auxiliar, treapta I

Condiții specifice: studii superioare; 3 ani vechime în muncă; cunoștințe de management al resurselor umane, operare PC, SIIIR, REGES Online și EDUSAL; redactarea corespondenței oficiale

Înscriere până la: 18.11.2026, ora 12:00

Informații: Stan Carmen, email: [email protected]

*Liceul Tehnologic Ocna Mureș

Postul: îngrijitor, 1 post vacant, funcție contractuală de execuție, la compartimentul Administrativ. Programul este de

8 ore pe zi (40 de ore pe săptămână), pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: studii medii, iar vechimea în muncă nu se solicită.

Data limită de înscriere: 19.11.2026, ora 15:00, la sediul liceului

Informații suplimentare: de la sediul instituției sau de pe liceultehnologicocnamures.ro. Persoana de contact este Câmpean Ioana (secretar), tel. 0746 622 203.

*Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru

Postul: secretar, post contractual de execuție cu 0,25 normă, pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice:

-studii superioare, cu diplomă de licență;

-minimum 2 ani vechime în secretariat în învățământul preuniversitar;

-operare PC (Word, Excel, internet, e-mail) și programe dedicate (SIIIR, REVISAL, EDUSAL);

-abilități de comunicare, analiză și rezistență la sarcini repetitive.

Data limită de înscriere: 19.11.2026, la secretariatul școlii

Informații suplimentare: director Cioază Gheorghe-Petru, tel. 0788 948 560, e-mail [email protected].

*Unitatea Militară 02601 București (post pentru localitatea Șugag, jud. Alba)

Postul: paznic, personal civil contractual de execuție. Atribuțiile sunt paza și integritatea obiectivului și a bunurilor încredințate, plus verificarea și legitimarea persoanelor la intrare.

Condiții specifice: studii medii/școală profesională, cel puțin 6 luni vechime și acces la informații clasificate de nivel strict secret (cu acord scris pentru verificare)

Data limită de înscriere: 20.11.2026, ora 14:00, prin e-mail la [email protected]. Concursul se desfășoară la Unitatea Militară 01760 Sebeș (str. Călărași nr. 76).

Informații suplimentare: e-mail [email protected], tel. 021 319 60 31.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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