ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 februarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea postului de SECRETAR ȘEF, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura SECRETARIAT

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată cu licență, absolvite cu diplomă în: economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, și altele, etc.;

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, SIIIR, EDUSAL, REGES ONLINE, cunoștințe de utilizare e-mail, a softurilor/platformelor specifice activității din învățământ Google Docs, Google Forms, Internet Explorer, poștă electronică, baze de date, formulare statistice

3. Cunoștințe privind managementul resurselor umane;

4. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;

5. Cunoștințe privind managementul elevilor;

6. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

7. Noțiuni de comunicare și relații publice;

8. Disponibilitatea la timp de lucru prelungit;

9. Abilități pentru munca de lucru în echipă;

10. Vechime: 9 ani, in specialitatea studiilor sau în domeniul postului vacant;

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicării și afișării anunțului de concurs este: 19/02/2026

– termenul de depunere a dosarelor, 05/03/2026 ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 09/03/2026 , ora 14:00, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selecția dosarelor: 09/03/2026, ora 15:30, la sediul instituției;

– termen de contestare la selecția dosarelor: 10/03/2026, ora 12:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor:10/03/2026 , ora 15:00, la sediul instituției.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 12/03/2026 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 12/03/2026 , ora 15:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 13/03/2026 ora 12:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 13/03/2026 , ora 16:00, la sediul instituției;

Proba practică:

– proba practică în data de 16/03/2026 , ora 15.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 17/03/2026 , ora 09:00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba practică în data de 17/03/2026 , ora 9.00 – 13:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 17/03/2026 , ora 15:00, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 18/03/2026 , ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 18/03/2026 , ora 16:00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 19/03/2026 , ora 12:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 19/03/2026 , ora 16:00, la sediul instituției;

Afişarea rezultatelor finale în data de 19/03/2026 , ora 16.00, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs,vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, cu sediul în ALBA IULIA, B-DUL TRANSILVANIEI NR.36 A, la secretariatul unității, persoana de contact:POPA NICOLETA, e-mail: [email protected].

*SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR organizează concurs pentru ocuparea 3 posturi contractuale de Asistent medical generalist pl debutant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Neonatologie.

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu, nr. 5, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoană de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.04.03.2026, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Diploma studii postliceale sanitare si diploma de bacalaureat, certificat membru OAMGMAMR și adeverință pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR, urmănd ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei.

2. Perfecționări (specializări): Asistent medical generalist pl

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: nu se solicită(debutant).

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):04.03.2026, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :05.03.2026, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– data pentru depunere contestatii selectie dosare: 06.03.2026, ora 14,00,la sediul institutiei:

– răspuns contestatii selectie dosare: 09.03.2026, ora 14,00, la sediul institutiei:

– proba scrisă în data de 12.03.2026, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 13.03.2026, ora 14,00

– data pentru depunere contestații proba scrisă: 16.03.2026, ora 14,00

– răspuns contestații proba scrisă:17.03.2026, ora 14,00

– proba practică în data de 18.03.2026, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 19.03.2026, ora 14,00

– data pentru depunere contestații proba practică: 20.03.2026, ora 14,00

– răspuns contestații proba practică: 23.03.2026, ora 14,00

– afişarea rezultatelor finale: 24.03.2026, ora 14,00

*SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR organizează concurs, pentru ocuparea unui post contractual de Infirmier debutant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Neonatologie.

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu, nr. 5, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoană de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.04.03.2026, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):04.03.2026, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :05.03.2026, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– data pentru depunere contestații selecție dosare: 06.03.2026,ora 14,00, la sediul instituției:

– răspuns contestații selecție dosare: 09.03.2026, ora 14,00, la sediul instituției:

– proba scrisă în data de 12.03.2026, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 13.03.2026, ora 14,00

– data pentru depunere contestații proba scrisă: 16.03.2026, ora 14,00

– răspuns contestații proba scrisă:17.03.2026, ora 14,00

– proba practică în data de 18.03.2026, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 19.03.2026, ora 14,00

– data pentru depunere contestații proba practică: 20.03.2026, ora 14,00

– răspuns contestații proba practică: 23.03.2026, ora 14,00

– afişarea rezultatelor finale: 24.03.2026, ora 14,00

*Primăria oraşului Cugir organizează pentru Direcția de Asistenţă Socială Cugir concurs de recrutare a unui medic stomatolog/dentist cu drept de liberă practică pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială, Beneficii Sociale, Servicii sociale – Cabinet medical stomatologic, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 7 ore/zi, 35 ore/săptămână

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: medic stomatolog/dentist

STUDII ADMISE:

– studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență de medic stomatolog/medic dentist cu drept de liberă practică.

– certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti, cu viză valabilă pentru anul în curs;

– asigurare malpraxis în termen de valabilitate.

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 1 an

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

-Afișare anunț concurs 19.02.2026

-Depunere dosare înscriere 19.02.2026 – 04.03.2026

-Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 05.03.2026

-Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 06.03.2026

-Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 09.03.2026

-Proba scrisă 12.03.2026 ora 10:00

-Afișare rezultate proba scrisă 12.03.2026

-Depunere contestații proba scrisă 13.03.2026

-Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate contestații 16.03.2026

-Proba practică 18.03.2026, ora 10:00

-Afișare rezultate proba practică 18.03.2026-

Depunere contestații pentru proba practică 19.03.2026

-Soluționare contestații proba practică și afișare rezultate contestații 20.03.2026

-Afișare rezultate finale 23.03.2026

Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia de concurs, atribuțiile postului sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro și /sau la sediul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

