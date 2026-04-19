ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 aprilie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Orasenesc Campeni organizeaza concurs/examen in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din directiile de sanatate publica, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi:

DENUMIREA POSTULUI: Medic specialist – specialitatea Pneumologie

NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: functie de executie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Cabinet Pneumologie (Ambulatoriu Integrat Spitalului)

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe saptamana

PERIOADA: nedeterminata

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt :

Medic specialist – Specialitatea Pneumolgie

– Diploma de medic sau diploma de licenta in medicina;

– Certificat de medic specialist Pneumolgie;

– Certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor;

– Aviz anual de libera practica;

– Asigurare de malpraxis valabila.

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0258771717, int 17.

*Spitalul Orasenesc Cugir, cu sediul in localitatea Cugir, strada Nicolae Balcescu, nr. 5, judetul Alba, organizeaza, in perioada : 16.04.2026-18.05.2026, concurs pentru ocuparea functiei de Director Medical, functie specifica Comitetului Director, in conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) din O.M.S. nr. 284/12 februarie 2007 privind ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalelor publice, cu modificari si completari ulterioare si cu Metodologia de organizare si defasurare a concursului pentru ocuparea fucntiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Orasenesc Cugir, aprobata prin Dispozitia nr. 930/2018 si modificata prin Dispozitia nr. 979/2022 a Primarului Orasului Cugir.

DENUMIREA POSTULUI:

Director medical -1 post.

Criteriile specifice sunt următoarele:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

b) sunt confirmaţi cel puţin medic specialist sau medic primar;

c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Orasenesc Cugir , judetul Alba, telefon contact: 0358/401249,sau 0731607928- Birou Juridic.

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir –Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : muncitor calificat II – 1 post .”

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: muncitor calificat II

STUDII ADMISE:

– studii :profesionale/generale/medii;

– de preferință vechime/experiență – minimum 1 an;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*COMUNA DAIA ROMANA – Mediator scolar (COD COR 235911), in cadrul Echipei comunitare integrate pentru derularea proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile “ Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate” Cod PIDS/586/PO4/339395, finantat din Fondul Social European Plus, prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021 – 2027, Prioritatea 4: Sprijinirea comunitatilor rurale fara acces sau cu acces limitat la servicii sociale, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022.

Nivelul postului: executie, membru in Echipa Comunitara Integrata (ECI)

Durata timpului de lucru: 2 ore pe zi – 10 de ore pe saptamana, pe perioada de implementare a proiectului;

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

• Constituie un avantaj experiența în cadrul proiectelor educaționale și/sau la nivelul comunității ≤ 1 an;

• Constituie un avantaj absolvirea unui curs organizat în cadrul programelor Phare;

• Constituie avantaj implicarea/coordonarea proiectelor desfasurate la nivel national/international; ;

• Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

Studii de specialitate (alternativ):

1. Studii universitare cu diplomă de licență a oricărei specializări, urmate de un curs de formare profesională cu specializarea de mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării;

2. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator școlar;

3. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat a oricărui profil liceal, urmate de un curs de formare profesională cu specializarea de mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării.

Disponibilitate pentru deplasări

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel,Word, Power Point – utilizator elementar

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

• moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

• analiza problemelor specifice mediului şcolar;

• atenție la detalii;

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competențe de integrare TIC în educație.

Limbi străine solicitate: constituie un avantaj cunoașterea culturii comunității locale în care își desfășoară activitatea.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia se afisaza la sediul Primariei Daia Romana si pe site-ul primariei: www.primariadaiaromana.ro la sectiunea de concursuri, relatii suplimentare se pot obtine si la nr. de telefon: 0258/763101.

*Primaria comunei Bucium, cu sediul în com.Bucium, sat.Bucium, nr.25, jud.Alba , organizează în data 29.04.2026, la sediul său, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă , 40 ore/săptămână, a postului vacant contractual de infirmiera, din cadrul Locuintei maxim protejata pentru pentru persoane adulte cu dizabilitati Bucium.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs pentru postul contractual vacant de infirmiera sunt urmatoarele:

-absolvent liceu (adeverinta sau diploma de bacalaureat);

-curs infirmiera;

-disponibilitate program flexibil;

-vechime in munca minim 5 ani.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Stare civila, resurse umane si relatii cu publicul – telefon 0258784112 interior 14.

*Colegiul National Avram Iancu, Campeni cu sediul în Campeni, str. Oituz nr. 3, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: Spalator vase mari, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii generale

Calificare in domeniul de bucatar, constituie avantaj.

2. Vechime în muncă: Minim 5 ani in specialitate( domeniul gastronomic).

Dosarele de înscriere se depun la sediu instituţie. Informaţii la tel: 0258771232 sau la sediul instituţiei.

*Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” cu sediul în Bucium, str.Principală, nr. 34, Jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr.

1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: executie.

2. Denumirea postului: administrator financiar, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 0,25 normă.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii superioare de specialitate în domeniul economic, cu diplomä de licentă.

2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

3. Alte condiții:

a) cunoștințe de operare pe calculator : Word, Excel programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice internet (navigare poștă electronică), platforma S.I.C.A.P., sistemul de raportare Forexebug, etc..

b) cunoștințe de utilizare a platformelor naționale PATRIMVEN, SIIIR.

c) cunoștințe de operare utilizare a programului EDUSAL.

d) abilități de comunicare, relaționare si rezistentă la stres.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Tiutiu Camelia, funcția secretar; tel. 0799921671, e-mail: [email protected].

*SPITALUL MUNICIPAL SEBES – DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

DENUMIREA POSTULUI: Director financiar-contabil

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet director

DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ: 8 ore/zi; 40 ore/săptămână

PERIOADA: determinată – 3 ani

Condiții specifice:

– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

-cunoștințe temeinice privind legislația în domeniu.

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ Str. Șurianu Nr. 41 Jud Alba

Telefon: 0258731712 e-mail: [email protected]

