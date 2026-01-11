ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 11 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.
Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 ianuarie 2026: 469 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
*Spitalul Orășenesc Câmpeni – 1 post de medic specialist/ rezident aflat în ultimul an de pregătire cu examenul de specialitate promovat, confirmat în specialitatea Gastroenterologie; normă intreaga (7ore/zi, 35 săptămână), durată nedeterminată.
Condiții specifice:
– diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină;
– adeverință/dovadă care atestă promovarea examenului de specialitate.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0258771715, interior 17
*Spitalul Orășenesc Câmpeni – 1 post de REFERENT DE SPECIALITATE II-STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe juridice sau economice;
b) vechime in specialitatea studiilor: – 3 ani şi 6 luni;
c) cunoștințe operare PC;
d) dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii;
e) concurs pentru ocuparea postului
Relații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la telefon nr.0258-771717, interior 17
*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni organizează concurs în vederea ocupării ½ post contractual vacant pe perioadă nedeterminată astfel:
– ½ post vacant magazioner debutant – compartiment aprovizionare și transport în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , ½ normă, perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovedite cu diplomă);
– nu necesită vechime în muncă
Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, începând cu data de 31.12.2025 până la data de 20.01.2026 (inclusiv), în intervalul orar 9.00 – 14.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, str. Crișan, nr.11, Serviciul/ RUNOS
*Spitalul Orășenesc Câmpeni – 5 posturi infirmieră
-2 posturi vacante infirmieră debutantă, (G) – Secția medicină internă; normă întreagă, durată nedeterminată
-1 post vacant infirmieră debutantă, (G) – Secția chirurgie generală; normă întreagă, durată nedeterminată
-1 post vacant infirmieră debutantă, (G) – Secția pediatrie; normă întreagă, durată nedeterminată
-1 post vacantabil infirmieră debutantă, (G) – Compartiment ATI; normă întreagă, durată nedeterminată
Condiții specifice:
– studii generale;
– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România / curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane şi certificare;
– fără vechime in activitate;
– concurs pentru ocuparea posturilor
Relatii suplimentare se pot obține la sediul unității sau la telefon nr.0258-771717, interior 17.
*Direcția de Asistență Socială Sebeș – ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post în cadrul compartimentului Asistență medicală școlară
Condiții specifice
– Studii de specialitate: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist, dovedită cu diplomă de absolvire sau echivalentă;
– Certificat de membru al OAMGMAMR și aviz de exercitare a profesiei de asistent medical;
– Vechime în specialitatea studiilor : 5 ani
Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected].
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare penală după un control al Gărzii de Mediu
Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare penală Un control efectuat de Garda Națională de Mediu (GNM), Comisariatul județean Cluj, împreună cu reprezentanți ai Administrației Parcului Natural Apuseni, a scos în evidență posibile ilegalități în ceea ce privește edificarea unor construcții în […]
VIDEO | Cât costă o nuntă în 2026: Oferte pentru viitorii miri la Târgul de Nunți din Alba Mall. Prețul rochiilor de mireasă, al prăjiturilor și serviciului foto-video
Cât costă o nuntă în 2026: Oferte pentru viitorii miri la Târgul de Nunți din Alba Mall. Prețul rochiilor de mireasă, al prăjiturilor și serviciului foto-video Sezonul nunților 2026 a început și centrul comercial Alba Mall este gazda evenimentului Târgul De Nunți din Alba Mall. Astfel, în acest weekend, cuplurile pot consulta ofertele comercianților pentru […]
FOTO | Cea mai scurtă legătură rutieră cu Alba Iulia a unei comune din Alba, deszăpezită cu utilajele puse la dispoziție gratuit de un localnic: „Atunci când administrația locală și cetățenii colaborează, comunitatea are de câștigat”
Cea mai scurtă legătură rutieră cu Alba Iulia a unei comune din Alba, deszăpezită cu utilajele puse la dispoziție gratuit de un localnic: „Atunci când administrația locală și cetățenii colaborează, comunitatea are de câștigat” Cea mai scurtă legătură cu Alba Iulia a comunei Ohaba a fost deszăpezită cu utilajele puse la dispoziție gratuit de un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu: „Începând cu august 2025 consumul populației s-a prăbușit. Este doar efectul măsurilor economice luate de Guvern”
Economistul Radu Georgescu: „Începând cu august 2025 consumul populației s-a prăbușit. Este doar efectul măsurilor economice luate de Guvern” Prăbușirea...
PENSII 2026: Care este modalitatea de calcul a vechimii în muncă în acest an. Unde poate fi verificată vechimea
PENSII 2026: Care este modalitatea de calcul a vechimii în muncă în acest an Din 2026, Casa Națională de Pensii...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS...
Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare penală după un control al Gărzii de Mediu
Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare...
Curier Județean
VIDEO | Cele 4 drumuri județene din Alba închise temporar au fost deblocate: „Rămânem la datorie!”
Cele 4 drumuri județene din Alba închise temporar au fost deblocate: „Rămânem la datorie!” Cele 4 drumuri județene din județul...
UPDATE FOTO | INCENDIU în comuna Vințu de Jos: O cabană din zona Dealu Ferului arde generalizat
INCENDIU în comuna Vințu de Jos: Focul a cuprins o locuință din zona Dealu Ferului Un incendiu sâmbătă după amiază...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Vârsta de pensionare a femeilor a crescut din 2026 (tabel): Pensia anticipată și reduceri ale vârstei de pensionare pentru mamele cu copii
Vârsta de pensionare femei anul 2026 (tabel): Pensia anticipată și reducerea vârstei de pensionare pentru mamele cu copii Începând cu...
11 ianuarie, Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc”. Nicolae Iorga: “Recunoștința – dobânda împrumuturilor sufletești”
11 ianuarie, Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc”. Nicolae Iorga: “Recunoștința – dobânda împrumuturilor sufletești” În epoca vitezei, în care majoritatea...