ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 11 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Orășenesc Câmpeni – 1 post de medic specialist/ rezident aflat în ultimul an de pregătire cu examenul de specialitate promovat, confirmat în specialitatea Gastroenterologie; normă intreaga (7ore/zi, 35 săptămână), durată nedeterminată.

Condiții specifice:

– diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină;

– adeverință/dovadă care atestă promovarea examenului de specialitate.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0258771715, interior 17

*Spitalul Orășenesc Câmpeni – 1 post de REFERENT DE SPECIALITATE II-STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe juridice sau economice;

b) vechime in specialitatea studiilor: – 3 ani şi 6 luni;

c) cunoștințe operare PC;

d) dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii;

e) concurs pentru ocuparea postului

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la telefon nr.0258-771717, interior 17

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni organizează concurs în vederea ocupării ½ post contractual vacant pe perioadă nedeterminată astfel:

– ½ post vacant magazioner debutant – compartiment aprovizionare și transport în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , ½ normă, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovedite cu diplomă);

– nu necesită vechime în muncă

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, începând cu data de 31.12.2025 până la data de 20.01.2026 (inclusiv), în intervalul orar 9.00 – 14.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, str. Crișan, nr.11, Serviciul/ RUNOS

*Spitalul Orășenesc Câmpeni – 5 posturi infirmieră

-2 posturi vacante infirmieră debutantă, (G) – Secția medicină internă; normă întreagă, durată nedeterminată

-1 post vacant infirmieră debutantă, (G) – Secția chirurgie generală; normă întreagă, durată nedeterminată

-1 post vacant infirmieră debutantă, (G) – Secția pediatrie; normă întreagă, durată nedeterminată

-1 post vacantabil infirmieră debutantă, (G) – Compartiment ATI; normă întreagă, durată nedeterminată

Condiții specifice:

– studii generale;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România / curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane şi certificare;

– fără vechime in activitate;

– concurs pentru ocuparea posturilor

Relatii suplimentare se pot obține la sediul unității sau la telefon nr.0258-771717, interior 17.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș – ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post în cadrul compartimentului Asistență medicală școlară

Condiții specifice

– Studii de specialitate: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist, dovedită cu diplomă de absolvire sau echivalentă;

– Certificat de membru al OAMGMAMR și aviz de exercitare a profesiei de asistent medical;

– Vechime în specialitatea studiilor : 5 ani

Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected].

