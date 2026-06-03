VIDEO | Programul SAFE la Fabrica de Arme Cugir, sub semnul întrebării după depășirea termenului. Ioan Neagu, lider sindicat: ,,Se mai poate semna doar dacă o țară din UE sau Ucraina dorește să cumpere aceeași armă”

Programul SAFE la Fabrica de Arme Cugir, sub semnul întrebării după depășirea termenului. Ioan Neagu, lider sindicat: ,,Se mai poate semna doar dacă o țară din UE sau Ucraina dorește să cumpere aceeași armă”

Salariații Fabricii de Arme din Cugir au ieșit, miercuri dimineață, 3 iunie 2026, în fața sediului fabricii, pentru a protesta față de faptul că nu au obținut niciun plus salarial față de anul 2025.

Cu această ocazie, Ioan Neagu, președintele Sindicatului “Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir, a discutat despre programul SAFE care ar fi trebuit să fie semnat până pe data de 31 de mai, lucru care, însă, nu s-a întâmplat:

,,Pe programul SAFE nu pot să vă spun nimic deoarece nu am participat. Toate au fost ținute la secret. Irineu Darău (n.r. Ministru interimar al Economiei) atunci când ne-a vizitat a spus că nu poate să ne dea detalii până nu se semnează. Am citit și eu, cu surprindere, că nu s-a semnat și a trecut data de 31 mai. O să vedem ce se întâmplă în continuare. Acolo unde sunt bani mulți sunt și interese multe.”, a explicat sindicalistul.

,,Nu am participat și nu m-a informat nimeni despre semnarea unui contract”

Ioan Neagu a continuat prin a spune că el, ca și reprezentant al sindicatului, nu a participat și nu a fost informat despre situația semnării contractului programului SAFE la Fabrica de Arme Cugir:

,,Ca reprezentant al sindicatului nu am participat și nu m-a informat nimeni despre semnarea unui contract. S-a discutat că se pare că nu se semnează.”, a explicat acesta.

Un alt stat din UE sau Ucraina ar putea salva contractul SAFE la Fabrica de Arme Cugir

Președintele Sindicatului “Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir a spus că, din informațiile pe care le deține, contractul ar putea să mai fie semnat în cazul în care, încă un stat din Uniunea Europeană sau Ucraina ar dori să achiziționeze aceeași armă:

,,Am citit că se poate dacă încă un stat din Uniunea Europeană sau Ucraina dorește să achiziționeze aceeași armă și împreună cu ei, în ansamblu, să cumpărăm și noi și ei. Atunci se mai poate semna, altfel, după reglementările stabilitate de cei da la Uniunea Europeană nu se mai poate.”, a spus, în final, Ioan Neagu, președintele Sindicatului “Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir.

,,Se va iniția transformarea acestei achiziții într-o achiziție comună, fiind realizată în cooperare cu un alt stat”

,,Achiziția sistemelor de armament individual și muniției aferente. Contractul nu a fost semnat din cauză că până la acest moment nu au fost finalizate procedurile tehnice. În vederea implementării acestui program a fost semnat un acord de cooperare industrială care asigură localizarea integrală în România a producției armelor automate, respectiv a pistolului și a muniției la Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu. Această localizare este valabilă și în cazul unei achiziții comune, rămânând o condiție obligatorie și obiectivul nostru major. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va iniția transformarea acestei achiziții într-o achiziție comună, fiind realizată în cooperare cu un alt stat, păstrând însă cantitățile și sumele aprobate, precum și condițiile de localizare a producției.”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului transmis, marți, 2 iunie 2026

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