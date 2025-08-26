LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 26 august 2025: 553 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394
ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. CROITOR 1 0770181253
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 2 [email protected]
ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0212062001
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600
ALBA IULIA SC HERMES BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0745645001
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL DIRECTOR MAGAZIN 1 0372568911
ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 6 0723278582
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0254206600
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0756101055
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0723278582
ALBA IULIA Cresa Crestem Frumos EDUCATOR PUERICULTOR 1 0744627922
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0756101055
ALBA IULIA ROTI BUNE TECH ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0775360772
ALBA IULIA ROTI BUNE TECH MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0775360772
ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 1 0735177570
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 1 0756101055
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA PHYSIOBASIC S.R.L. TERAPEUT OCUPATIONAL 2 0723278582
ALBA IULIA ALBA VET SA ASISTENT VETERINAR 1 0724588207
ALBA IULIA ALBA VET SA MEDIC VETERINAR 1 0724588207
ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 0212038100
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0264205069
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 4 0264205069
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0745645001
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL MANAGER 1 0748025672
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 1 0748025672
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 2 0748025672
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL AGENT DE VÂNZARI 2 0744535199
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 0744535199
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL ALTI MUNCITORI CALIFICATI NECLASIFICATI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE 2 0744535199
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 3 0746033394
ALBA IULIA ESTETIC LINE BY DIANA MANICHIURIST 1 0740611644
ALBA IULIA RARA ONE ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0741990358
ALBA IULIA TRANSILVANIA FORWARD SPECIALIST MARKETING 1 0764590073
ALBA IULIA ZENVIBE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742924527
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA TERRA MED LABORATOR SRL REGISTRATOR MEDICAL 1 [email protected]
ALBA IULIA VITA NOVA CENTER SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0742318186
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES ARHIVAR 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES LACATUS MECANIC 1 0265260289
ALBA IULIA LACTO AGRAR SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 2 0733987431
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA CHRISTINNE S CONCEPT SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0748611974
ALBA IULIA DN AGRAR STRAJA SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 4 0721287870
ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747983742
ALBA IULIA PERFORMER CONTA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0726734920
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 4 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA BERI GRUP SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 2 0745651600
ALBA IULIA Digital Info SRL MANAGER 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL PROGRAMATOR AJUTOR 2 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 3 0728040572
ALBA IULIA ALFA OMEGA GROUP SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0766645047
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0212062001
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 4 0756101055
ALBA IULIA MECATRONICS SA FEMEIE DE SERVICIU 1 0724341199
ALBA IULIA PERFETTO TRADING SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 2 0744592968
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0254206600
AMPOITA ZEUS TRANSPORT MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]
AMPOITA SC TOP FI CONT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0745427118
AMPOITA SC TOP PROIECT INSTAL SRL CONTABIL 1 0756654726
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745
CIUGUD SESIDI METAL SRL ASISTENT MANAGER 1 0744837928
CIUGUD SESIDI METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0744837928
CRICAU ADAV PROIECT S.R.L. CONSILIER JURIDIC 1 0725221767
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0745353599
MICESTI Ferro Arta Sorin SRL SUDOR 1 0744535199
MICESTI Ferro Arta Sorin SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1 0744535199
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL MANAGER 1 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL AGENT COMERCIAL 2 0756164258
OARDA AGRAS FOOD FACTORY SRL FACTURIST 1 0756164258
OARDA SCANDIA RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0258811714
OARDA ELIT SRL OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE 4 0721367218
OARDA SATROTEC SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0771406571
OARDA DONEDO CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0744671434
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS MECANIC 2 0721444844
AIUD GALWAY SPORT SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0258865646
AIUD GALWAY SPORT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0258865646
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 4 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA STIVUITORIST 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. MANAGER GENERAL 1 0751882218
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 2 0751882218
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 0734567031
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
AIUD VANGAO S.R.L. CONTROLOR CALITATE 1 0740903545
AIUDUL DE SUS PAGUS BECOFERM SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0742351869
AIUDUL DE SUS PAGUS BECOFERM SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0742351869
LIVEZILE URBAN WOODS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0748905157
LIVEZILE URBAN WOODS SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 0748905157
CIUMBRUD DOMENIILE BOIERU SRL TRACTORIST 1 0753051414
CIUMBRUD DOMENIILE BOIERU SRL MECANIC MASINI AGRICOLE 1 0753051414
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0743393812
MIHALT SC AUTO CLEAN ZONE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744535199
MIHALT SC AUTO CLEAN ZONE SRL CONTABIL 1 0744535199
MIHALT FUN TIME EVENTS LUCRATOR DE TINERET 1 0744614323
MIHALT FUN TIME EVENTS GESTIONAR DEPOZIT 1 0744614323
MIHALT HATEGAN ART & GRAPHICS SRL GRAFICIAN 2 0744535199
MIHALT FUN TIME EVENTS ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744614323
OIEJDEA CABINET NINIVET S.R.L ÎNGRIJITOR FARMACII, CABINETE VETERINARE 2 0748576641
OIEJDEA CABINET NINIVET S.R.L ADMINISTRATOR 1 0748576641
OIEJDEA CABINET NINIVET S.R.L TEHNICIAN VETERINAR 1 0748576641
RADESTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258861553
SANBENEDIC AGRO PLANT LUPEAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 4 0770428296
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
TEIUS tonic wash luxury MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0771427183
TEIUS tonic wash luxury Specialist marketing online 2 0771427183
TEIUS FANTASTIC SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0258/81237
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ DIGITALPILOT ADVISORY S.R.L AGENT SERVICII CLIENT 1 0752125407
JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0744776973
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
ABRUD MUNTHIU VET S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0769289761
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 [email protected]
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 3 [email protected]
BILANESTI APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742638126
BISTRA APUSENI PRODUCTION S.R.L. CONSILIER JURIDIC 1 0741078145
BISTRA ATELIER DE LOCUINTE S.R.L AGENT SERVICII CLIENT 1 0757256460
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0746104436
CAMPENI ARIESUL SA SEF ATELIER 1 0746104436
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI ARCOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0258715342
CAMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0752066296
CAMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0752066296
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0749273127
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0749273127
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0749273127
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0749273127
CAPALNA SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0758787707
CASA DE PIATRA Gligor Vasile Ioan „Vasi” PFA GHID DE TURISM INTERN (LOCAL) 2 0752841898
GARDA DE SUS ONELIA BEST SRL BUCATAR 2 0788317467
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL INSTRUCTOR AUTO 2 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL SECRETARA 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI 1 0740288569
ZLATNA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 5 0740195535
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 5 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL PIZZAR 2 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 3 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL CURIER 2 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 4 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 4 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL FINISOR TERASAMENTE 2 [email protected]
CUGIR MINIMAL STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258752505
CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES TELESENIOR S.R.L TELEFONIST 1 0735567857
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. CONSILIER JURIDIC 1 [email protected]
OCNA MURES CARAIMAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0749478287
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0751631980
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
CALNIC DN AGRAR CUT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 4 [email protected]
LANCRAM PIC INTERLOGISTIC SRL MECANIC AUTO 3 0737899539
LANCRAM PIC INTERLOGISTIC SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0737899539
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 2 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729399259
PETRESTI ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA FEMEIE DE SERVICIU 1 0741216050
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0729399259
PETRESTI VOITRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0743464974
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975
RAHAU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744393975
RAHAU RAPEL SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744393975
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0212062001
SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323
SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. INGINER PROGRAMARE SI OPTIMIZARE A INSTALATIILOR SI PROCESELOR ENERGETICE 1 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE 2 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 4 0372479405
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0747807111
SEBES OWA PRO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]
SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES AERO TOPO SOLUTIONS SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0745257740
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0747807111
SEBES VULCANIZARE MOBILA & TRACTARI AUTO SEBES SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0757271750
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) 1 0743515200
SEBES DUPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0258731066
SEBES KIMSTAR BIOMEDICA SRL ASISTENT FARMACIST 1 0258733197
SEBES SAVINI DUE SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752199005
SUGAG SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258731690
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0741115464
VINTU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0741115464
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761982552
VINTU DE JOS SC MANOILA COMPANY SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0729260930
