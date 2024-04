LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 APRILIE 2024: 530 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C. PET PRODUCT S.R.L. MEDIC VETERINAR 1 [email protected]

ALBA IULIA MECATRONICS SA SPALATOR VEHICULE 1 [email protected]

ALBA IULIA TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0751124982

ALBA IULIA MIREL COFFE SHOP S.R.L. BARMAN PREPARATOR 1 0742691831

ALBA IULIA WISE FINANCIAL EXPERT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL DULGHER RESTAURATOR 1 0745579857

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0745579857

ALBA IULIA SATEX SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 2 0724557222

ALBA IULIA DIDA DISCOUNT SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0730038169

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL SEF SCHIMB 1 0732133794

ALBA IULIA DIDA DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 0730038169

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0745579857

ALBA IULIA FLORIDA GOLD SRL ZUGRAV 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0728968129

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR OSPATAR 1 0728968129

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BUCATAR 1 0728968129

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0728968129

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL PIZZAR 1 0728968129

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744627922

ALBA IULIA ROMSTAL IMEX SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 1 [email protected]

ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0758800134

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0788364937

ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0755562115

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL BRUTAR 1 0740171899

ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL BUCATAR-SEF 1 0742246047

ALBA IULIA DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL CASIER 1 0742246047

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 [email protected]

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0372133729

ALBA IULIA IPEC SA DISPECER 1 0758800134

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS EDUCATOR PUERICULTOR 1 0744627922

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0758800134

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER ELECTRICIAN 1 0732133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 3 0372133794

ALBA IULIA CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL INVATATOR 1 0744627922

ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0758800134

ALBA IULIA ESENDEEP ALLURE S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764

ALBA IULIA IPEC SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 5 0758800134

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0753537947

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0372133794

ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0755562115

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

ALBA IULIA CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR 1 0744627922

ALBA IULIA SKOMET SRL REPREZENTANT COMERCIAL 3 0722839727

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 2 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2 0372133794

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0787446998

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL BUCATAR 3 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL BUCATAR-SEF 1 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL CAMERISTA HOTEL 3 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL DIRECTOR ECONOMIC 1 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL GUVERNANTA DE HOTEL/ETAJ 1 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 2 0744605753

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. LUCRATOR COMERCIAL 3 0746281679

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1 0744605753

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 4 [email protected]

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL RECEPTIONER DE HOTEL 2 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL SOLIST INSTRUMENTIST 1 0744605753

ALBA IULIA PREFCONS ALBA SRL SPALATOREASA LENJERIE 2 0744605753

ALBA IULIA EURO TEAM GB SPEDITION SRL AGENT DE VÂNZARI 5 742804618

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 6 733190507

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION STIVUITORIST 1 733190507

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 740673500

ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 740673500

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 760265477

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]

ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 2 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0753537947

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 1 [email protected]

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3 0369454980

ALBA IULIA NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 1 [email protected]

ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL MONTATOR SISTEME OPACE DE TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI 5 [email protected]

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0788844448

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0788844448

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0788844448

ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL ZUGRAV 2 [email protected]

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755243710

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103

ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220

ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0748552339

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0745999335

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0790229959

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0745999335

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL REGLOR MASINI-UNELTE 1 0745999335

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. SEF SCHIMB 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0790229959

DRÂMBAR TOBIMAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0731500715

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD SANDOR EDI STAR S.R.L MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]

AIUD GEORGIA CATERING SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0746784785

AIUD FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]

AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375

AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0736838375

AIUD APA-CTTA SA TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0258834087

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 3 0258863552

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

CETEA SC CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0744292256

CETEA SC CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0744292256

CIUMBRUD ROBY SI ERY CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0741946730

COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0771294102

GALDA DE JOS ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 3 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 3 0736777388

SÂNTIMBRU FLOREA GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 1 0730230700

SÂNTIMBRU FLOREA GRUP SRL CAMERISTA HOTEL 1 0730230700

SÂNTIMBRU FLOREA GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0730230700

SÂNTIMBRU FLOREA GRUP SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0730230700

STREMŢ PRO EL TYM S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0773865892

TEIUŞ SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL SEF SCHIMB 1 [email protected]

TEIUŞ ASOCIATIA SFANTA VERONICA DUMB INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0730425411

TEIUŞ ASOCIATIA SFANTA VERONICA DUMB ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0730425411

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0258711623

BLAJ S.C.D.V.V AUDITOR INTERN 1 0258711623

BLAJ S.C.D.V.V POMICULTOR 1 0258711623

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907

BLAJ GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0744778183

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD HANU BÎDEANU SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0745417538

ABRUD SC SORDIAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649

ARIEŞENI CHIRILA-LUP COSMINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CAMERISTA HOTEL 2 0741511330

ARIEŞENI DORIN PETRUSE SPEDITION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ S.C.KAGER CONSTRUCT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743334044

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 7 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0748115732

BISTRA GOIA ILEANA GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 [email protected]

BISTRA S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 [email protected]

BISTRA GOIA ILEANA GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 [email protected]

BISTRA GLIGOR IOAN MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 3 0748401267

BISTRA MARSTELFAN FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0742984175

BISTRA APUSENI PRODUCTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0741078145

BUCIUM S.C.NICOREXIM DANYSRL SRL FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 [email protected]

CÂMPENI SC BALEA GYM SRL CASIER 1 [email protected]

CÂMPENI SC FRUITTA PLUS LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI SC DUMBRAVA IMPORT EXPORT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741511330

CÂMPENI SC ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735417292

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI TOPO MAR CONSULT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743753697

CÂMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0752066296

CÂMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0752066296

LUPŞA S.C.KAGER CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743334044

SĂLCIUA SC EFES DAVID SRL BRUTAR 1 0740019310

SĂLCIUA SC EFES DAVID SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

SOHODOL SC VIO BUSINESS SRL AMBALATOR MANUAL 1 [email protected]

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0768332545

VADU MOŢILOR DALIAN BELFOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]

VÂRTOP S.C.ABIEL ABIRA SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 [email protected]

ZLATNA MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0747559347

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR PATISERIE ȚUPI SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 0758357608

CUGIR SC ŞTEFAN OMNIA COM SRL CALCATOREASA LENJERIE 1 0765003135

CUGIR SC ŞTEFAN OMNIA COM SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0765003135

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742246047

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL CASIER 1 0742246047

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0742246047

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0720085887

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL MANAGER GENERAL 1 0720085887

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0788079031

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ S.C. JUST SEVEN S.R.L. barman preparator de cafea (barista) 1 [email protected]

OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 2 0749153926

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0774600834

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0728242666

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. MANIPULANT MARFURI 1 0743559716

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. MECANIC AUTO 1 0743559716

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 3 0743559716

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0743559716

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 1 0743559716

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII 1 0746287104

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL MANAGER GENERAL 1 0746287104

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2 0799729933

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 [email protected]

SEBEŞ STRABAD DESIGN SRL MENAJERA 1 [email protected]

SEBEŞ STRABAD DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBEŞ SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE 3 0741247994

SEBEŞ SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0741247994

SEBEŞ BEAUTY CAR WASH SRL CASIER 1 0773865892

SEBEŞ BEAUTY CAR WASH SRL SPALATOR VEHICULE 1 0773865892

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 [email protected]

SEBEŞ ALMA PAN S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0799729935

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 2 0799729935

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 5 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 5 0744693292

SEBEŞ SC ANA CORNEL SRL VÂNZATOR 3 0737944756

SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS SEBES S.R.L. REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE 1 0724232863

SEBEŞ SC VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0752822534

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ASCUTITOR LAMINATE LA RECE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. DECLARANT VAMAL 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 5 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANAGER DE ZONA 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0727897625

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 5 0758212400

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0744524402

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0758014453

SEBEŞEL TODORAN FLORIN CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

VINŢU DE JOS ONELIFT ASCENSEUR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 [email protected]

VINŢU DE JOS ONELIFT ASCENSEUR SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 [email protected]

