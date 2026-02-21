Andrei Rațiu, o nouă pasă de gol în campionatul Spaniei: „Sonic”, iar în prim-plan

Andrei Rațiu a reușit, sâmbătă, 21 februarie 2026, o nouă pasă de gol în campionatul de fotbal al Spaniei.

Echipa fotbalistului originar din Alba, Rayo Vallecano, a jucat în deplasare cu Betis Sevilla.

Scorul final al partidei a fost 1-1 (1-1)

În minutul 42, fundașul dreapta român a primit o minge în bandă, a urcat elegant cu mingea la picior, a evitat cu ușurință un adversar, după care l-a servit perfect pe Isi Palazon în fața porții, iar atacantul lui Rayo nu a trebuit decât să împingă mingea în poartă pentru 1-1. Cedric Bakambu (Betis) deblocase tabela în minutul 16.

Andrei Rațiu, titular și integralist la oaspeți, a primit nota 8,2 pe Flash Score, cel mai mare calificativ din tabăra echipei oaspete. Per ansamblu, o notă mai mare (8,7) a primit doar Cedric Bakambu, au torul golului gazdelor.

În runda precedentă din La Liga, Andrei Rațiu a fost desemnat omul meciului Rayo Vallecano – Atletico Madrid (3-0). Cel supranumit „Sonic” a dat startul golurilor, în minutul 40, atunci când i-a centrat excelent lui Perez, care a făcut 1-0. Oscar Valentin a făcut 20, în minutul 45, iar Mendy a închis tabela la 3-0, în minutul 76. Ulterior, Andrei Rațiu a fost inclus în echipa etapei a 24-a din La Liga.

