Andrei Rațiu, o nouă pasă de gol în campionatul Spaniei: „Sonic”, iar în prim-plan
Andrei Rațiu, o nouă pasă de gol în campionatul Spaniei: „Sonic”, iar în prim-plan
Andrei Rațiu a reușit, sâmbătă, 21 februarie 2026, o nouă pasă de gol în campionatul de fotbal al Spaniei.
Echipa fotbalistului originar din Alba, Rayo Vallecano, a jucat în deplasare cu Betis Sevilla.
Scorul final al partidei a fost 1-1 (1-1)
În minutul 42, fundașul dreapta român a primit o minge în bandă, a urcat elegant cu mingea la picior, a evitat cu ușurință un adversar, după care l-a servit perfect pe Isi Palazon în fața porții, iar atacantul lui Rayo nu a trebuit decât să împingă mingea în poartă pentru 1-1. Cedric Bakambu (Betis) deblocase tabela în minutul 16.
Andrei Rațiu, titular și integralist la oaspeți, a primit nota 8,2 pe Flash Score, cel mai mare calificativ din tabăra echipei oaspete. Per ansamblu, o notă mai mare (8,7) a primit doar Cedric Bakambu, au torul golului gazdelor.
În runda precedentă din La Liga, Andrei Rațiu a fost desemnat omul meciului Rayo Vallecano – Atletico Madrid (3-0). Cel supranumit „Sonic” a dat startul golurilor, în minutul 40, atunci când i-a centrat excelent lui Perez, care a făcut 1-0. Oscar Valentin a făcut 20, în minutul 45, iar Mendy a închis tabela la 3-0, în minutul 76. Ulterior, Andrei Rațiu a fost inclus în echipa etapei a 24-a din La Liga.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
În Divizia A1, Volei Alba Blaj – CSU Medicina Tg. Mureș 3-1, victorie chinuită a campioanei
În Divizia A1, Volei Alba Blaj – CSU Medicina Tg. Mureș 3-1, victorie chinuită a campioanei împotriva penultimei clasate În Divizia A1, în etapa a 16-a, Volei Alba Blaj a învins, tot acasă, penultima clasată CSU Medicina Târgu Mureș, scor 3-1 (28-26, 25-21, 22-25, 25-19), mult mai greu decât se aștepta și se menține lider […]
Mihaela Blaga și Lucian Ștefan (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), locurile șase la Campionatul Balcanic de sală de la Belgrad
Mihaela Blaga și Lucian Ștefan (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) s-au clasat pe locurile șase la Campionatul Balcanic de la Belgrad Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, cei doi atleți din Alba, care au participat la Campionatul Balcanic de sală pentru seniori, competiție disputată la Belgrad (Serbia), s-au clasat, fiecare, pe locul 6, în proba de […]
Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită: „Voi purta cu cinste steagul României pe numărul de concurs”
Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită Ultramaratonistul aiudean Levi Polgar va lua startul, în 12 septembrie 2026, la MALAYSIA100 Malaysia Ultra-Trail by UTMB (MALAYSIA100). Este vorba de o competiție de alergare montană (trail running) de elită, desfășurată în Malaezia, care face parte […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Medici agresați în timp ce resuscitau pacienți. Raed Arafat: „Toleranță zero față de violență, mai ales atunci când aceasta este îndreptată împotriva salvatorilor”
Medici agresați în timp ce resuscitau pacienți. Raed Arafat: „Toleranță zero față de violență, mai ales atunci când aceasta este...
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a dus la prăbușirea consumului. Nu-mi aduc aminte când s-au mai închis atât de multe restaurante
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a dus la prăbușirea consumului. Nu-mi aduc aminte când s-au mai închis atât de multe...
Știrea Zilei
Vârstnicii din Apuseni, vizitați în prag de primăvară de voluntarii OffRoadAjută: Vor primi pachete cu alimente și mărțișoare confecționate de copii. ,,De Mărțișor, mergem la bunici”
Vârstnicii din Apuseni, vizitați în prag de primăvară de voluntarii OffRoadAjută: Vor primi pachete cu alimente și mărțișoare confecționate de...
De la un salariu de 1.200 de lei, la o rețea de clinici moderne: Povestea medicului care a pariat pe Alba Iulia și a adus unicitate pe piața serviciilor medicale din județ. Peste 3.500 de copii au venit pe lume în mâinile specialistului
De la un salariu de 1.200 de lei, la o rețea de clinici moderne: Povestea medicului care a pariat pe...
Curier Județean
26 februarie 2026 | Spectacolul „Comedie Neagră”, prezentat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
Spectacolul „Comedie Neagră”, prezentat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Compania de teatru Skepsis vă...
FOTO | Un tren electric va asigura legătura municipiului Alba Iulia cu Bucureștiul și vestul țării: Rama electrică RE-IR TS11 a fost recepționată
Un tren electric va asigura legătura municipiului Alba Iulia cu Bucureștiul și vestul țării: Rama electrică RE-IR TS11 a fost...
Politică Administrație
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
Opinii Comentarii
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Vineri, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...