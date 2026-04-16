Andrei Rațiu, la un pas de semifinalele Conference League cu Rayo Vallecano: Ar putea întâlni un gigant din Germania
Andrei Rațiu este la un pas de semifinalele Conference League după ce Rayo Vallecano s-a impus categoric pe teren propriu, săptămâna trecută, împotriva celor de la AEK.
Scorul de pe Campo de Futbol de Vallecas (Madrid) a fost de 3-0 pentru formația gazdă. Astfel, Andrei Rațiu, jucătorul originar din județul Alba, este foarte aproape de a ajunge în semifinalele competiției.
Rayo Vallecano joacă returul împotriva formației din Grecia astăzi, 16 aprilie 2026, de la ora 22:00, pe stadionul Allwyn Arena (Atena).
În cazul în care AEK nu va reuși o remontada, Andrei Rațiu ar putea întâlni Mainz, un club cu istorie din Germania. Nemții s-au impus cu 2-0 împotriva Strasbourg (Franța).
