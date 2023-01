FOTO VIDEO| Albaiulianul Nicolae Stanciu a primit trofeul „Tricolorul anului 2022”: „Mesajele fanilor m-au ajutat să merg mai departe, să mă motivez, să am evoluții bune”

Nicolae Stanciu a primit vizita echipei FRF.tv, care a venit până la Alba Iulia pentru a-o oferi trofeele individuale pe care le-a câștigat la finalul anului 2022, în Peluza Tricoloră, Tricolorul lunii decembire și, în urma punctelor obținute, Tricolorul anului 2022.

Într-un interviu exclusiv, internaționalul care a câștigat campionatul în China cu o nou-promovată spune că le este recunoscător fanilor români: „E plăcut când munca îți este apreciată, pentru mine a fost un an greu în China, departe de casă și de familie. Mesajele fanilor din țară m-au ajutat să merg mai departe, să mă motivez, să am evoluții bune, așa că le mulțumesc. Obiectivul meu nu e să câștig premii individuale, ci să câștig cu echipa. Iar apoi orice vine în plus este un bonus”.

10 goluri și 12 pase decisive a avut Stanciu în China, dar el admite că ”a fost un an extrem de dificil, departe de casă, departe de familie, am avut norocul că am fost 6 străini, ne-am ajutat reciproc și am stat majoritatea timpului împreună”.

Click AICI pentru interviul albaiulianului Nicolae Stanciu.

„Am avut mulți colegi foarte buni în carieră, dar cel mai bun a fost Lucian Sănmărtean”, mai spune Nicolae Stanciu în interviul FRF.tv, în care dezvăluie și cel mai puternic adversar pe care l-a întâlnit până acum.

Fotbalistul naționalei contabilizează golurile pe care le marchează din lovitură liberă: „Reușita din penultima etapă, meci decisiv pentru obținerea titlului, a fost cea cu numărul 20 din lovitură liberă. Așa cum mi-a spus un prieten, cu tehnica de lovire a mingii te naști, nu o poți învăța”.

Nicolae Stanciu, cel mai valoros jucător român în 2022

În cursa pentru trofeul lunii decembrie, Nicolae Stanciu nu a avut adversari: a strâns 61,86% dintre voturi, fiind urmat de Octavian Popescu – 9,62%, Denis Alibec și Radu Drăgușin – 8,59%, Florinel Coman – 4,81%, Olimpiu Moruțan – 4,47% și Nicolae Păun – 2,06%.

Toți jucătorii naționalei au punctat pe toată durata lui 2022 și în clasamentul ”Tricolorul anului”. Primii 3 clasați în fiecare lună au primit 10, 6, respectiv 3 puncte.

În această ierarhie, Nicolae Stanciu a terminat pe prima poziție cu 23 de puncte, fiind urmat de Darius Olaru (FCSB) – 20 de puncte, Dennis Man (Parma) și Octavian Popescu (FCSB) – cu 16 puncte, Alexandru Maxim (Gaziantep) și Denis Alibec (Farul) – cu 13 puncte, Rareș Ilie (Nice) și Denis Drăguș (Standard) – 12 puncte, Nicușor Bancu (U Craiova), Andrei Cordea (FCSB) și Olimpiu Moruțan (Pisa).

Nicolae Stanciu, dorit de Beșiktaș

Nicolae Stanciu (29 de ani) ar putea face obiectul unui transfer răsunător în perioada imediat următoare.

La doar câteva zile după ce s-a încununat campion al Chinei, cu Wuhan Three Town, turcii de la ”Fotomac”, citați de ”Ajansspor” au anunțat că Nicolae Stanciu este așteptat la Beșiktaș Istanbul pentru a-l înlocui pe starul englez Dele Alli (26 de ani).

Pentru că s-au păcălit de prea multe ori în ultimii ani, Beșiktaș va dori să-l aducă pe Stanciu sub formă de împrumut pentru o perioadă scurtă de timp, cel mai probabil șase luni, iar înțelegerea va cuprinde și o clauză de transfer definitivă, dacă jucătorul va confirma.