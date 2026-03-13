Andrei Rațiu, aproape de semifinalele Conference League. Rayo Vallecano s-a impus categoric în prima manșă din faza optimilor

Andrei Rațiu a fost titular pentru Rayo Vallecano în meciul câștigat de echipa sa pe terenul lui Samsunspor, scor 3-1, în prima manșă a optimilor de finală din Conference League.

Jucătorul originar din Aiud a avut o performanță modestă și a primit nota 6,2, una dintre cele mai mici primite de jucătorii de pe teren.

„Dubla” lui Alemao, din minutele 15 și 78, și reușita lui Alvaro Garcia, din minutul 40, au „betonat” succesul ibericilor victoria, în timp ce pentru turci a marcat Marius, în minutul 21.

Omul meciului a ieșit atacantul central Alemao, notat cu 7.8, în timp ce media calificativelor primite de Rayo a fost 6.9.

