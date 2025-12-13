Andrei Rațiu, al doilea cel mai scump fotbalist român. Jucătorul din Alba valorează 18 milioane de euro
Andrei Rațiu, al doilea cel mai scump fotbalist român. Jucătorul din Alba valorează 18 milioane de euro
Andrei Rațiu a devenit al doilea cel mai valoros jucător din România după ce site-ul transfermarkt.com a actualizat cotele de piață. Astfel, jucătorul originar din județul Alba a beneficiat de o creștere uriașă.
Până în prezent, internaționalul român era cotat la 12 milioane de euro, însă cea mai recentă actualizare i-a adus o creștere de șase milioane, ajungând astfel la o valoare de piață de 18 milioane de euro.
În aceste condiții, Rațiu își păstrează statutul de cel mai valoros fotbalist din lotul celor de la Rayo, având un avans de șase milioane de euro față de Jorge de Frutos, evaluat la 12 milioane.
La nivelul jucătorilor români, Andrei Rațiu este depășit doar de Radu Drăgușin, a cărui cotă de piață se ridică la 22 de milioane de euro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Hidro Mecanica Șugag – Unirea DMO 0-2 (0-2) | „Lanterna roșie” încheie anul cu nou eșec
În ultima etapă din acest an, Hidro Mecanica Șugag – Unirea DMO 0-2 (0-2) | „Lanterna roșie”, un nou eșec, în duelul suferinței Echipa de pe Valea Frumoasei a pierdut și ultimul meci din acest an, 0-2 (0-2) în fața fanilor, cu Unirea DMO, vizitatorii marcând în două rânduri în prima repriză, interval în care […]
Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 3-2 (0-2), într-un duel incendiar pentru calificarea în play-off! „Roș-albaștrii”, eșec incredibil după ce au condus cu 2-0!
Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 3-2 (0-2), într-un duel incendiar pentru calificarea în play-off! „Roș-albaștrii”, eșec incredibil după ce au condus cu 2-0, în ultima etapă a anului din Seria 7! Înfrângere incredibilă a Metalurgistului Cugir, scor 2-3 (2-0) în deplasare cu Unirea Sântana, în „finala” pentru calificarea în play-off! Un meci nebun, în care […]
CIL Blaj – Progresul Pecica 3-0 (2-0), în ultima rundă a anului în eșalonul terț | Blăjenii, victorie clară la despărțirea de suporteri
CIL Blaj – Progresul Pecica 3-0 (2-0), în ultima rundă a anului în eșalonul terț, Seria 7. Blăjenii, victorie clară la despărțirea de suporteri CIL Blaj a terminat anul cu o victorie netă, scor 3-0 (2-0), în fața fanilor, în confruntarea cu Progresul Pecica, formație ce viza implicarea în lupta pentru play-off. Citește și: CIL Blaj […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Benzina, motorina și gazul metan s-ar putea scumpi: Taxa pe dioxid de carbon, motivul principal. Când ar urma să intre în vigoare noile prețuri
Benzina, motorina și gazul metan s-ar putea scumpi: Taxa pe dioxid de carbon, motivul principal. Când ar urma să intre...
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice începând de astăzi. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru cei care nu respectă legea
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice începând de astăzi. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru cei care...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale
TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale Cadavrul unei persoane...
UPDATE. Alertă în Alba: Minoră, de 14 ani, dată dispărută după ce nu s-a întors acasă: A fost găsită
Alertă în Alba: Minoră, de 14 ani, anunțată dispărută după ce nu s-a întors acasă: Familia și poliția o caută...
Curier Județean
FOTO | Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt foarte bucuros”
Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt...
FOTO | Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR
Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect
Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...
Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei
Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei Infrastructura rutieră din Rimetea...
Opinii Comentarii
În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza
În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...
13 decembrie: Ziua Tipografilor
13 decembrie: Ziua Tipografilor La 13/26 decembrie 1918, la București, a avut loc o mare manifestație a tipografilor din București,...