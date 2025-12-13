Andrei Rațiu, al doilea cel mai scump fotbalist român. Jucătorul din Alba valorează 18 milioane de euro

Andrei Rațiu a devenit al doilea cel mai valoros jucător din România după ce site-ul transfermarkt.com a actualizat cotele de piață. Astfel, jucătorul originar din județul Alba a beneficiat de o creștere uriașă.

Până în prezent, internaționalul român era cotat la 12 milioane de euro, însă cea mai recentă actualizare i-a adus o creștere de șase milioane, ajungând astfel la o valoare de piață de 18 milioane de euro.

În aceste condiții, Rațiu își păstrează statutul de cel mai valoros fotbalist din lotul celor de la Rayo, având un avans de șase milioane de euro față de Jorge de Frutos, evaluat la 12 milioane.

La nivelul jucătorilor români, Andrei Rațiu este depășit doar de Radu Drăgușin, a cărui cotă de piață se ridică la 22 de milioane de euro.

