Andrei Rațiu a fost ales ,,tricolorul lunii februarie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri

Andrei Rațiu a fost ales tricolorul lunii februarie. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri

Fotbalistul originar din județul Alba, Andrei Rațiu a fost desemnat „Tricolorul lunii februarie”, în urma votului suporterilor în aplicația Tricolorii, potrivit Federației Române de Fotbal.

Jucătorul lui Rayo Vallecano a impresionat în campionatul Spaniei, reușind două pase decisive în meciuri consecutive.

Podiumul lunii februarie a fost completat de Dennis Man, cu trei goluri marcate în campionatul Țărilor de Jos, și de Răzvan Marin, care a avut șase contribuții decisive pentru AEK Atena : două goluri și patru assist-uri. Printre jucătorii nominalizați s-au mai numărat Raul Opruț, Valentin Mihăilă, Daniel Bîrligea și Lorenzo Biliboc.

Potrivit FRF, suporterii și-au ales favoritul în aplicația Tricolorii, trofeul fiind acordat jucătorului de la Rayo Vallecano.

Puncte în clasamentul „tricolorul anului”

Primii 3 clasați în fiecare lună punctează și în ierarhia pe întreg anul. Câștigătorul primește 10 puncte, ocupantul locului al doilea – 6 puncte, iar locul 3 – 3 puncte. Până acum, datorită celor două poziții secunde în 2026, Dennis Man conduce clasamentul „tricolorul anului”, cu 12 puncte. Este urmat de cei doi câștigători, Ionuț Radu și Andrei Rațiu, cu câte 10 puncte.

Marele premiu: o experiență memorabilă în deplasare cu naționala

Suporterii înregistrați în aplicația Tricolorii pot participa și puncta în toate concursurile de pe parcursul anului. Printre altele, ei votează tricolorul lunii, ghicesc scorul la partidelor echipelor naționale sau votează golul anului. Cel mai activ utilizator la finalul anului va câștiga automat marele premiu: o experiență unică alături de tricolori la un meci în deplasare.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

