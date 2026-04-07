Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm”

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a avut o primă reacție publică, în după amiaza zilei de marți, 7 aprilie 2026, după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus.

„Bine ați venit în dictatură! Da, e adevărat că CNA ul ne-a ridicat licența, deși toate amenzile sunt plătite (inclusiv cele suspendate de instanță)!

V-am spus că asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fata Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21.00 pe toate platformele online!

P.S. Tuturor celor care înjură, mă jignesc și se bucură de această decizie le spun atât: mă voi ruga pentru voi!

Nu cedăm!”, a scris Anca Alexandrescu într-un mesaj postat pe pagina proprie de Facebook.

