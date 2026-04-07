Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm”

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a avut o primă reacție publică, în după amiaza zilei de marți, 7 aprilie 2026, după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus. 

„Bine ați venit în dictatură! Da, e adevărat că CNA ul ne-a ridicat licența, deși toate amenzile sunt plătite (inclusiv cele suspendate de instanță)!

V-am spus că asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fata Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21.00 pe toate platformele online!

P.S. Tuturor celor care înjură, mă jignesc și se bucură de această decizie le spun atât: mă voi ruga pentru voi!

Nu cedăm!”, a scris Anca Alexandrescu într-un mesaj postat pe pagina proprie de Facebook.

Donald Trump, ameninţare fără precedent la adresa Iranului: „O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă la viaţă vreodată”

Donald Trump, ameninţare fără precedent la adresa Iranului: „O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă la viaţă vreodată" Preşedintele american Donald Trump presează din nou Iranul să cedeze, ameninţând pe Truth Social, cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului dat în ajun, că „o întreagă civilizaţie va pieri […]

CNA a retras licenţa Realitatea Plus: Televiziunea  se va închide. Care e motivul

CNA a retras licenţa Realitatea Plus: Televiziunea  se va închide. Care e motivul Realitatea Plus se închide. Consiliul Naţional al Audioviualului a decis, marți, 7 aprilie retragerea licenţei pentru televiziunea amintită, din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024.  Forul audiovizual a analizat în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite ale posturilor de televiziune din România. […]

8 aprilie 2026 | Emiterea rovinietelor și a peajelor va fi întreruptă pentru mai multe ore. Anunțul făcut de CNAIR

Emiterea rovinietelor și a peajelor va fi întreruptă pentru mai multe ore. Anunțul făcut de CNAIR CNAIR anunță că, în noaptea de marți spre miercuri, 8 aprilie 2026, între orele 00:00 și 04:00, emiterea rovinietelor și a peajelor va fi temporar întreruptă, din cauza unor lucrări de mentenanță programate la sistemul informatic de gestionare și […]

