CNA a retras licenţa Realitatea Plus: Televiziunea se va închide. Care e motivul
CNA a retras licenţa Realitatea Plus: Televiziunea se va închide. Care e motivul
Realitatea Plus se închide. Consiliul Naţional al Audioviualului a decis, marți, 7 aprilie retragerea licenţei pentru televiziunea amintită, din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024.
Forul audiovizual a analizat în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite ale posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus are numeroase amenzi neplătite din anul 2024. Cu toate acestea, potrivit informaţiilor prezentate în şedinţă, Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025.
Este vorba de un număr de 28 de amenzi din 2024, care totalizează 605.000 de lei, potrivit Pagina de Media.
Potrivit Legii Audiovizualului, CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu afce dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării.
Decizia CNA vine la capătul unor discuţii care au durat ore bune, la care au participat şi reprezentanţi ai PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus.
În urma discuţiilor s-a propus inclusiv amânarea discuţiei cazului pentru o altă şedinţă, însă aceasta nu a adunat suficiente voturi, şase, pentru a fi aprobată, prin urmare s-a trecut la propuneri. Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, a propus retragerea licenţei Realitatea Plus, din cauza neplăţii amenzilor.
Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras de la vot.
Propunerea de retragere la licenţei a fost votată în unanimitate de cei prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.
Postul ar trebui să îşi înceteze emisia după ce primeşte informarea de la CNA.
Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm”
Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm” Realizatoarea TV...
Donald Trump, ameninţare fără precedent la adresa Iranului: „O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă la viaţă vreodată”
Donald Trump, ameninţare fără precedent la adresa Iranului: „O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără să mai poată...
