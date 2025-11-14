ANAF intensifică acțiunile de control la marii contribuabili din diverse domenii de activitate. Care este scopul

ANAF a anunțat că va începe o amplă serie de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diferite domenii economice.

Verificările, realizate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, au ca scop evaluarea modului în care firmele respectă legislația fiscală și contabilă, precum și identificarea eventualelor riscuri de neconformare.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică.

Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

Selecția contribuabililor incluși în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informațiilor existente în bazele de date interne și a aplicațiilor informatice integrate ale instituției.

ANAF subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creștere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumați în aplicarea corectă a legislației fiscale, se arată în comunicatul de presă.

