Rămâi conectat

Actualitate

ANAF intensifică acțiunile de control la marii contribuabili din diverse domenii de activitate. Care este scopul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

ANAF intensifică acțiunile de control la marii contribuabili din diverse domenii de activitate. Care este scopul 

ANAF a anunțat că va începe o amplă serie de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diferite domenii economice. 

Verificările, realizate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, au ca scop evaluarea modului în care firmele respectă legislația fiscală și contabilă, precum și identificarea eventualelor riscuri de neconformare.

Citește și: Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică.

Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

Selecția contribuabililor incluși în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informațiilor existente în bazele de date interne și a aplicațiilor informatice integrate ale instituției.

ANAF subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creștere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumați în aplicarea corectă a legislației fiscale, se arată în comunicatul de presă. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 45 de minute

în

14 noiembrie 2025

De

România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară Guvernul României și compania germană Rheinmetall au ajuns la un acord pentru achiziția de mașini de luptă pentru infanterie (MLI) KF41 Lynx, potrivit surselor Euronews. Economedia anunța încă din luna mai că modelul Lynx era […]

Citește mai mult

Actualitate

Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege. PROIECT

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

14 noiembrie 2025

De

Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege Clasele din România, în care sunt înscriși elevi cu cerințe educaționale speciale orientați pentru învățământul de masă, se constituie de regulă cu maximum 3 elevi cu CES/clasă în anul școlar 2026-2027, […]

Citește mai mult

Actualitate

Este oficial! RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. În ce situații poate fi suspendată asigurarea

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

14 noiembrie 2025

De

Noua lege RCA pentru trotinete și biciclete electrice, promulgată de președinte. Când poate fi suspendată asigurarea Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 13 noiembrie 2025, noua lege RCA, care extinde obligația de asigurare de răspundere civilă auto și pentru trotinetele și bicicletele electrice. Totodată, actul normativ introduce posibilitatea suspendării poliței RCA pe perioada în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 45 de minute

România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară

România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară...
Actualitateacum o oră

Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege. PROIECT

Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 40 de minute

FOTO | Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent dintre două mașini. O fetiță de 3 ani, inconștientă

Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent...
Ştirea zileiacum 13 ore

FOTO | Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca

Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Fabrica de Arme Cugir achiziționează patru strunguri CNC de ultimă generație pentru modernizarea producției. Care este valoarea totală a investiției

Fabrica de Arme Cugir cumpără patru strunguri CNC de ultimă generație pentru modernizarea producției Fabrica de Arme Cugir SA, filială...
Curier Județeanacum 2 ore

14 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate Administrația Națională...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Politică Administrațieacum 2 zile

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ

14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet

14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea