ANAF, despre românii care vor fi verificați în perioada următoare: ,,Am constatat că toată lumea are o bunică”
ANAF va înăspri verificările în cazul persoanelor care afișează bunuri sau un nivel de trai ridicat fără a avea venituri declarate corespunzătoare, însă aceste controale nu vor fi declanșate pe baza relațiilor de rudenie, a precizat președintele instituției.
Adrian Nica a respins informațiile apărute recent în spațiul public privind presupuse controale extinse asupra familiilor contribuabililor.
Prezent miercuri la Conferința Anuală de Fiscalitate organizată de EY România, șeful Fiscului a explicat că ANAF are în vedere strict cazurile în care apar diferențe clare între veniturile declarate și stilul de viață, potrivit news.ro.
„Am văzut acum în spaţiul public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care îşi face achiziţii de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale şi ne spune cât e de bogat şi are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF. Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica. Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aş vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a afirmat Adrian Nica.
Președintele ANAF a prezentat și exemple concrete din domenii intrate recent în atenția Fiscului, printre care se numără și platformele online pentru adulți, unde circulă sume importante, însă gradul de conformare fiscală rămâne foarte redus.
„Uitaţi-vă la acest lucru, care poate părea amuzant: 102 persoane care merg într-o zonă de platforme pentru adulţi, încasează 64 de milioane (de lei – n.r.) într-un an, nu declară nimeni nimic. Avem un număr uriaş de persoane în analiză în această zonă. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va trata diferit”, a adăugat Adrian Nica.
