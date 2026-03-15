ANAF acordă persoanelor fizice o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit aferent veniturilor realizate în anul 2025 pentru care există obligaţia depunerii Declaraţiei Unice
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov vine în întâmpinarea contribuabililor persoane fizice şi îi informează asupra faptului că, aceştia beneficiază de o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit aferent veniturilor realizate în anul 2025 pentru care există obligaţia depunerii Formularului 212 “Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice aferentă anului 2025”.
Bonificaţia se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), inclusiv CASS stabilită opţional, datorate după caz, pentru veniturile realizate în anul 2025, se sting integral prin plată şi/sau compensare, până la data 15 aprilie 2026 inclusiv;
Declaraţia unică aferentă anului 2025 se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.
Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în Declaraţia unică, iar impozitul pe venit de plată se determină prin diminuarea acestuia cu valoarea bonificaţiei.
Plăţile în contul impozitului pe venit anual datorat pentru anul 2025, efectuate până la data intrării în vigoare a acestor prevederi sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie 2026 inclusiv, se iau în calcul pentru acordarea bonificaţiilor.
Termenul limită pentru depunerea Declaraţiei unice aferentă anului 2025, precum şi pentru plata obligaţiilor fiscale cuprinse în acest formular, fără acordarea bonificaţiei, rămâne 25 mai 2026.
Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare :
– prin intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual – Formularul Unic de Contact, Secţiunea Asistenţă şi îndrumare în domeniul fiscal, link https://www.anaf.ro/asistpublic/
– telefonic, apelând Call Center-ul Asistență Contribuabili A.N.A.F la nr. 031.403.91.60, se arată într-un comunicat transmis de DGRFP Brașov.
