An școlar 2025-2026 | Când vor intra elevii din județul Alba în prima vacanță din acest an școlar
Când vor intra elevii din județul Alba în prima vacanță din acest an școlar
Anul școlar 2025–2026 a început pe 8 septembrie, iar primul modul se apropie de final. Elevii din județul Alba mai au două săptămâni de cursuri până la prima vacanță din acest an, cea de toamnă, programată în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.
Citește și: Vaccinare antigripală 2025 | Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii
După șase săptămâni pline de activități școlare, ore și evaluări, această scurtă pauză va oferi timp pentru odihnă și refacere înaintea următorului modul. Conform structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației, cursurile vor fi reluate pe 3 noiembrie 2025, odată cu debutul modulului al doilea, care se va încheia pe 19 decembrie 2025, când începe vacanța de iarnă.
Calendarul anului școlar 2025–2026 pentru județul Alba
Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
Vacanță: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026
Vacanța mobilă (de februarie): o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar
Modulul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026
Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026
Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026
Vacanțe și zile libere pentru elevii și profesorii din Alba
Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026, după un an școlar cu o durată totală de 36 de săptămâni. Structura modulară oferă elevilor mai multe perioade de repaus de-a lungul anului, în locul tradiționalului sistem semestrial.
Pe lângă vacanțele din calendarul școlar, cadrele didactice și elevii vor beneficia și de zile libere legale, stabilite prin noul contract colectiv de muncă din învățământul preuniversitar, intrat în vigoare la 9 iulie 2025.
Pentru elevii din județul Alba, perioada imediat următoare înseamnă finalul primului modul și apropierea primei vacanțe din an. Unitățile de învățământ se pregătesc deja pentru încheierea situațiilor școlare și pentru activitățile de evaluare specifice sfârșitului de modul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Tichete de masă 2025: Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma
Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma Deși tichetele de masă sunt unul dintre cele mai frecvente beneficii extrasalariale oferite angajaților din România, ele rămân totodată printre cele mai prost înțelese componente ale veniturilor acestora. În numeroase companii, tichetele de masă sunt menționate doar în Regulamentul Intern sau […]
12 octombrie, Ziua Mondială a Vederii. Peste 200 de milioane de oameni suferă de afecțiuni oftalmologice
Ziua Mondială a Vederii, este sărbătorită în acest an la 12 octombrie. Astăzi, lumea este populată de sute de milioane de oameni lipsiți de vedere sau cu deficiențe de vedere, din cauza unor cauze care pot fi tratate sau prevenite. Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii (AIPO) își pune speranțele în Atlasul IAPB Vision, care adună […]
„Norii se sparg când bat clopotele bisericii?” Ce cred românii și ce spune știința despre acest vechi mit
„Norii se sparg când bat clopotele bisericii?” Ce cred românii și ce spune știința despre acest mit În satele românești, dar nu numai, persistă o credință veche: atunci când norii negri aduc amenințarea furtunii, sunetul clopotelor bisericii ar „sparge norii” și alunga vijelia. Tradiția susține că „sunetul sfințit” al clopotelor ar curăța cerul și ar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tichete de masă 2025: Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma
Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma Deși tichetele de masă sunt unul...
12 octombrie, Ziua Mondială a Vederii. Peste 200 de milioane de oameni suferă de afecțiuni oftalmologice
Ziua Mondială a Vederii, este sărbătorită în acest an la 12 octombrie. Astăzi, lumea este populată de sute de milioane...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS...
FOTO | Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de elită
Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de...
Curier Județean
FOTO | Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025: Ce distincție a primit
Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025 Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena a...
VIDEO | Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane
Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane În perioada 10-12 octombrie 2025, în...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...