An școlar 2025-2026 | Când vor intra elevii din județul Alba în prima vacanță din acest an școlar

Când vor intra elevii din județul Alba în prima vacanță din acest an școlar

Anul școlar 2025–2026 a început pe 8 septembrie, iar primul modul se apropie de final. Elevii din județul Alba mai au două săptămâni de cursuri până la prima vacanță din acest an, cea de toamnă, programată în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

După șase săptămâni pline de activități școlare, ore și evaluări, această scurtă pauză va oferi timp pentru odihnă și refacere înaintea următorului modul. Conform structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației, cursurile vor fi reluate pe 3 noiembrie 2025, odată cu debutul modulului al doilea, care se va încheia pe 19 decembrie 2025, când începe vacanța de iarnă.

Calendarul anului școlar 2025–2026 pentru județul Alba

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Vacanță: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026

Vacanța mobilă (de februarie): o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar

Modulul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026

Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanțe și zile libere pentru elevii și profesorii din Alba

Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026, după un an școlar cu o durată totală de 36 de săptămâni. Structura modulară oferă elevilor mai multe perioade de repaus de-a lungul anului, în locul tradiționalului sistem semestrial.

Pe lângă vacanțele din calendarul școlar, cadrele didactice și elevii vor beneficia și de zile libere legale, stabilite prin noul contract colectiv de muncă din învățământul preuniversitar, intrat în vigoare la 9 iulie 2025.

Pentru elevii din județul Alba, perioada imediat următoare înseamnă finalul primului modul și apropierea primei vacanțe din an. Unitățile de învățământ se pregătesc deja pentru încheierea situațiilor școlare și pentru activitățile de evaluare specifice sfârșitului de modul.

