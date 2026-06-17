AMENZI de peste 78.000 de lei în 5 ore în urma unei acțiuni a Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva, inclusiv în Alba: Ce nereguli au fost constatate

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul controlului transporturilor și siguranței rutiere, au desfășurat, marți, de 16 iunie 2026, în intervalul orar 10.30–15.30, o amplă acțiune pe tronsoanele de autostradă aflate în responsabilitate, având ca obiectiv principal creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea producerii accidentelor de circulație.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 156 de verificări de autovehicule și au fost constatate 118 abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 78.154 lei.

De asemenea, au fost reținute 6 permise de conducere și au fost retrase 19 certificate de înmatriculare.

Activitățile de control s-au desfășurat pe autostrada A1, calea 2, la kilometrul 316 și la kilometrul 260, fiind coordonate de polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva.

La data de 16 iunie 2026, în jurul orei 12.00, polițiștii au depistat, pe autostrada A1, la kilometrul 316, calea 2, un ansamblu rutier format dintr-un autovehicul și o remorcă, care efectua transport contra cost de vehicule defecte/avariate. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că transportul era realizat fără deținerea copiei conforme necesare pentru tipul de transport efectuat. De asemenea, remorca avea inspecția tehnică periodică expirată, nu deținea o poliță RCA valabilă pentru ziua în curs, iar autovehiculul era echipat cu dispozitive de iluminare/accesorii de avertizare neomologate.

Pentru neregulile constatate, conducătorul ansamblului rutier, în vârstă de 52 de ani, din județul Caraș-Severin, a fost sancționat contravențional conform prevederilor legale, cu o amendă în valoare totală de 13.037,5 lei. Totodată, au fost dispuse măsuri complementare constând în reținerea certificatelor de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, precum și suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, pentru o perioadă de 6 luni, conform prevederilor H.G. nr. 1317/2023.

Polițiștii vor continua acțiunile de verificare și control, pe autostrăzile aflate în competență, în vederea creșterii siguranței rutiere și a respectării legislației în vigoare de către toți participanții la trafic.

sursa: IPJ Alba

foto: Poliția Română

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