Amenzi de peste 6 milioane de euro și 80 de operatori economici închiși temporar, în luna decembrie. Anunțul ANPC

În luna decembrie, au fost verificați peste 6.700 de operatori economici, de către ANPC, în toată ţara şi a suspendat temporar activitatea a 80 dintre aceştia. Comisarii instituţiei, care au analizat 4.000 de reclamaţii, au dat amenzi de peste 6,4 milioane de euro.

În perioada 1–31 decembrie 2025, acţiunile de control desfăşurate de ANPC la nivel naţional au vizat peste 6.700 de operatori economici.

,,Într-o perioadă cu risc comercial ridicat, comisarii ANPC au acţionat susţinut pentru identificarea şi corectarea abaterilor de la legislaţia în vigoare, intervenţiile având ca obiectiv principal protejarea sănătăţii, intereselor economice şi dreptului la informare al consumatorilor”, au afirmat reprezentanţii ANPC, într-un comunicat de presă, publicând şi rezultatele acțiunilor de control:

Amenzi contravenționale aplicate în valoare totală de peste 32,1 milioane lei

80 de operatori economici cu activitatea oprită temporar, până la remedierea deficiențelor

Peste 1.500 de acțiuni de consiliere pentru prevenirea abaterilor

Peste 4.000 de reclamații ale consumatorilor analizate și soluționate

140 de acțiuni comune desfășurate împreună cu alte instituții de control

Potrivit instituției, aceste rezultate demonstrează eficiența mecanismelor de control ale ANPC, precum și un echilibru între măsurile sancționatorii și cele preventive, menite să responsabilizeze operatorii economici și să crească gradul de conformare.

,,Fiecare control înseamnă, în realitate, protejarea unei familii, a unui copil, a unui consumator care are dreptul să fie respectat. Intervențiile noastre din luna decembrie nu au fost despre cifre sau sancțiuni, ci despre responsabilitate și siguranță. ANPC va rămâne prezentă acolo unde există riscuri și va acționa ferm ori de câte ori drepturile consumatorilor sunt ignorate. Sănătatea și demnitatea oamenilor nu sunt negociabile”, potrivit lui Ionel-Cristinel Obretin, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

