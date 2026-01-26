Amenzi de peste 38.000 lei și un dosar penal pentru cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan de Ziua Unirii Principatelor: Autoritățile continuă verificările
Amenzi de peste 38.000 lei și un dosar penal pentru cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan de Ziua Unirii Principatelor: Autoritățile continuă verificările
Cetățenii care au huiduit și au provocat incidente sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în Iași și Focșani, s-au ales cu sancțiuni consistente.
Amenzi și anchete după Ziua Unirii
Potrivit comunicatelor oficiale ale Jandarmeriei, valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 38.000 de lei, iar într-un caz a fost sesizat și Parchetul.
Intervențiile forțelor de ordine au avut loc în contextul ceremoniilor oficiale la care a participat președintele României, evenimente marcate de huiduieli, fluierături și scandări venite din partea unor grupuri organizate din mulțime. Incidentele au fost semnalate atât în timpul discursurilor oficiale, cât și în momentele solemne ale ceremoniilor.
Citește și: VIDEO | Nicușor Dan, huiduit și la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: ,,Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor”
Jandarmeria a anunțat că verificările continuă, fiind vizate inclusiv persoane care au incitat la violență, au exercitat presiuni asupra dispozitivelor de ordine sau au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale.
Iași: 28.000 de lei amenzi și un dosar penal
La Iași, unde ceremoniile au fost perturbate inclusiv în timpul intonării imnului național, jandarmii Grupării Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei. Printre cei sancționați se află un bărbat din București, membru al unui grup organizat, amendat cu 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal.
Tot în cursul zilei de 24 ianuarie, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat depistat purtând un obiect periculos, fapta fiind încadrată la port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, conform Codului Penal.
Citește și: VIDEO | Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Unirii Principatelor. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit”
Au fost aplicate alte 14 sancțiuni, în valoare de 27.000 de lei. Cea mai mare amendă, de 10.000 de lei, a vizat organizarea și desfășurarea unei adunări publice interzise, la care s-a adăugat o sancțiune de 1.000 de lei pentru scandal. Alte persoane au fost amendate pentru inițierea de acțiuni violente, tulburarea ordinii publice și proferarea de injurii.
Focșani: sancțiuni pentru zădărnicirea adunărilor publice
Și la Focșani, unde președintele a fost huiduit în Piața Unirii, jandarmii au intervenit după încheierea manifestărilor. Potrivit comunicatului transmis de Jandarmeria Vrancea, au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei.
Opt persoane au fost sancționate cu amenzi însumând 9.000 de lei pentru instigare și alte manifestări cu intenția de zădărnicire sau tulburare a adunărilor publice. O altă persoană a fost amendată cu 1.000 de lei pentru pătrunderea într-o zonă cu acces restricționat, cu încălcarea normelor legale.
Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că verificările continuă și în acest caz, urmând să fie identificate și alte persoane care au încălcat legea pe durata ceremoniilor.
Contextul huiduielilor
Atât la Iași, cât și la Focșani, huiduielile au apărut în timpul ceremoniilor dedicate aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, la care a participat președintele Nicușor Dan. În ambele orașe, momentele oficiale au fost marcate de tensiuni între participanți și forțele de ordine, pe fondul unor proteste politice și al scandărilor ostile la adresa șefului statului.
În fața mulțimii, președintele a calificat huiduielile drept o formă de exprimare democratică, dar a cerut respect pentru imnul național și pentru caracterul solemn al ceremoniilor. Ulterior, Jandarmeria a subliniat că majoritatea participanților au respectat recomandările forțelor de ordine și au ales să își exprime opiniile în mod pașnic.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
400 camere de radar, montate pe drumurile din România, pentru a „vâna” șoferii vitezomani, dar și alte abateri rutiere. Zonele unde vor fi montate
400 camere de radar, montate pe drumurile din România, pentru a „vâna” șoferii vitezomani, dar și alte abateri rutiere. Zonele unde vor fi montate Pe autostrăzi și drumuri naționale aglomerate vor fi montate 400 de camere radar inteligente, confirmate de către autorități. Dispozitivele pot să urmărească 48 de mașini simultan și funcționează în condiții extreme […]
Femicidul în România, sancționat cu închisoare pe viață: Raportul proiectului, adoptat în Parlament. 60 de femei au fost ucise în 2025
Femicidul în România, sancționat cu închisoare pe viață: Raportul proiectului, adoptat în Parlament. 60 de femei au fost ucise în 2025 România mai face un pas extrem de important spre o societate mai sigură pentru femei. Luni, 26 ianuarie 2026, Comisia juridică din Senat și Comisia specială „România fără violență domestică” au adoptat, în ședință […]
Sondaj: Peste 50% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum
Sondaj: Peste 50% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum Peste 50% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum, potrivit unui sondaj de opinie CURS, realizat în luna ianuarie 2026. Sociologii constată că, deși ideea unirii beneficiază de sprijinul unei majorități, există în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Amenzi de peste 38.000 lei și un dosar penal pentru cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan de Ziua Unirii Principatelor: Autoritățile continuă verificările
Amenzi de peste 38.000 lei și un dosar penal pentru cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan de Ziua Unirii...
400 camere de radar, montate pe drumurile din România, pentru a „vâna” șoferii vitezomani, dar și alte abateri rutiere. Zonele unde vor fi montate
400 camere de radar, montate pe drumurile din România, pentru a „vâna” șoferii vitezomani, dar și alte abateri rutiere. Zonele...
Știrea Zilei
VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR
ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul...
Curier Județean
UPDATE FOTO | INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească
INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de luni, 26...
VIDEO | Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil
Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil O operațiune de asfaltare „la...
Politică Administrație
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în...
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Opinii Comentarii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii În...
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață Ziua internațională a...