Amenzi de peste 38.000 lei și un dosar penal pentru cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan de Ziua Unirii Principatelor: Autoritățile continuă verificările

Cetățenii care au huiduit și au provocat incidente sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în Iași și Focșani, s-au ales cu sancțiuni consistente.

Amenzi și anchete după Ziua Unirii

Potrivit comunicatelor oficiale ale Jandarmeriei, valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 38.000 de lei, iar într-un caz a fost sesizat și Parchetul.

Intervențiile forțelor de ordine au avut loc în contextul ceremoniilor oficiale la care a participat președintele României, evenimente marcate de huiduieli, fluierături și scandări venite din partea unor grupuri organizate din mulțime. Incidentele au fost semnalate atât în timpul discursurilor oficiale, cât și în momentele solemne ale ceremoniilor.

Jandarmeria a anunțat că verificările continuă, fiind vizate inclusiv persoane care au incitat la violență, au exercitat presiuni asupra dispozitivelor de ordine sau au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale.

Iași: 28.000 de lei amenzi și un dosar penal

La Iași, unde ceremoniile au fost perturbate inclusiv în timpul intonării imnului național, jandarmii Grupării Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei. Printre cei sancționați se află un bărbat din București, membru al unui grup organizat, amendat cu 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal.

Tot în cursul zilei de 24 ianuarie, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat depistat purtând un obiect periculos, fapta fiind încadrată la port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, conform Codului Penal.

Au fost aplicate alte 14 sancțiuni, în valoare de 27.000 de lei. Cea mai mare amendă, de 10.000 de lei, a vizat organizarea și desfășurarea unei adunări publice interzise, la care s-a adăugat o sancțiune de 1.000 de lei pentru scandal. Alte persoane au fost amendate pentru inițierea de acțiuni violente, tulburarea ordinii publice și proferarea de injurii.

Focșani: sancțiuni pentru zădărnicirea adunărilor publice

Și la Focșani, unde președintele a fost huiduit în Piața Unirii, jandarmii au intervenit după încheierea manifestărilor. Potrivit comunicatului transmis de Jandarmeria Vrancea, au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei.

Opt persoane au fost sancționate cu amenzi însumând 9.000 de lei pentru instigare și alte manifestări cu intenția de zădărnicire sau tulburare a adunărilor publice. O altă persoană a fost amendată cu 1.000 de lei pentru pătrunderea într-o zonă cu acces restricționat, cu încălcarea normelor legale.

Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că verificările continuă și în acest caz, urmând să fie identificate și alte persoane care au încălcat legea pe durata ceremoniilor.

Contextul huiduielilor

Atât la Iași, cât și la Focșani, huiduielile au apărut în timpul ceremoniilor dedicate aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, la care a participat președintele Nicușor Dan. În ambele orașe, momentele oficiale au fost marcate de tensiuni între participanți și forțele de ordine, pe fondul unor proteste politice și al scandărilor ostile la adresa șefului statului.

În fața mulțimii, președintele a calificat huiduielile drept o formă de exprimare democratică, dar a cerut respect pentru imnul național și pentru caracterul solemn al ceremoniilor. Ulterior, Jandarmeria a subliniat că majoritatea participanților au respectat recomandările forțelor de ordine și au ales să își exprime opiniile în mod pașnic.

