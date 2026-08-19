Amenzi de peste 132.000 de lei în mai multe benzinării: Controale privind siguranța alimentelor comercializate. Ce au descoperit inspectorii ANSVSA

Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi în valoare totală de 132.400 de lei și au suspendat activitatea unui agent economic, în urma unor controale desfășurate pentru verificarea siguranței alimentelor comercializate în benzinării.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), acțiunile de verificare în unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor au continuat în perioada 27 iulie – 17 august 2026.

În acest interval, inspectorii au verificat 214 unități, aplicând 19 amenzi contravenționale, în valoare totală de 132.400 de lei, 22 de avertismente și dispunând suspendarea activității, prin Ordonanță de Suspendare a Activității (OSA), pentru un operator.

Acțiunea a urmărit modul de preparare și de vânzare a alimentelor către consumatorii finali, dar și felul în care operatorii colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) și deșeurile/resturile menajere rezultate din activitățile de preparare și servire a produselor alimentare.

,,Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acordării acelorași exigențe sanitare ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Respectarea spațiilor de lucru, funcționarea în spații autorizate și aplicarea corectă a procedurilor sanitare veterinare sunt esențiale pentru ca produsele care ajung la clienți să fie pe deplin sigure”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat în comunicat, potrivit Agerpres.

Principalele neconformități constatate sunt: comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar veterinar; nerespectarea normelor stabilite de ANSVSA privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru folosite; proceduri HACCP neactualizate și un program de autocontrol incomplet; neamenajarea unui spațiu frigorific special pentru depozitarea SNCU; lipsa suprafețelor dedicate de lucru pentru decongelarea alimentelor.

Secțiune Știri sub articolul principal