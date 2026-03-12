Curier Județean

Amenzi de peste 10.000 de lei, date de polițiștii din Alba Iulia: Acțiune pentru verificarea legalității transportului de mărfuri și persoane

acum 2 ore

Polițiștii din Alba Iulia au dat amenzi de peste 10.000 lei în cadrul unei acțiuni pentru verificarea legalității transportului de mărfuri și persoane.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au derulat o acțiune pe raza municipiului.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit verificarea legalității transportului de mărfuri și persoane, fiind verificate autovehiculele destinate transportului public de persoane cu o capacitate mai mare de 8+1 locuri, autoturismele care efectuează transport în regim taxi și în regim de închiriere, precum și autovehiculele destinate transportului public de marfă cu masa maximă autorizată maim re de 2,5 tone.

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 64 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 10.765 de lei. Ca măsuri complementare, polițiștii au retras un certificat de înmatriculare.

