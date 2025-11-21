Alimentele promovate pe rețelele de socializare înaintea sărbătorilor, pericol pentru sănătatea consumatorilor. DSVSA Alba: Pot fi contaminate cu bacterii care pot provoca toxiinfecții alimentare severe

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba avertizează consumatorii cu privire la riscurile asociate achiziționării de produse alimentare comercializate în mediul online, în special pe rețelele de socializare, de către persoane fizice neautorizate.

În fiecare an, în perioada premergătoare sărbătorilor, crește numărul produselor alimentare promovate pe internet. Totuși, nu toți cei care le comercializează sunt înregistrați sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, nu dispun de spații verificate și nu respectă normele minime de igienă prevăzute de legislația din România. Pe site-ul DSVSA Alba, în secțiunea „Operatori economici”, subsecțiunea „Unități înregistrate”, consumatorii pot consulta lista actualizată a unităților înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor, platourilor cu aperitive sau altor preparate alimentare din carne de porc de către persoane neînregistrate reprezintă o activitate ilegală.

Consumatorii nu ar trebui să achiziționeze alimente de la persoane fizice care își promovează produsele pe rețelele de socializare fără a deține o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor minime de igienă.

Produsele realizate în spații necontrolate pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecții alimentare severe.

De asemenea, persoanele fizice sau juridice care comercializează produse alimentare în spații neaprobate riscă sancțiuni contravenționale mari.

Recomandări generale pentru consumatori:

• Cumpărați produse alimentare doar din unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor întrucât acestea sunt verificate și supuse controlului sanitar-veterinar.

• Verificați eticheta, data durabilității minimale/data limită de consum, datele de contact ale producătorului și condițiile de depozitare.

• Evitați achizițiile de la persoane fizice neînregistrate, care prepară produsele în spații improvizate și necontrolate.

