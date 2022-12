Alexandru Giurgiu pleacă de la CS Ocna Mureș! Mijlocașul, curtat insistent de CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia!

Albaiulianul Alexandru Giurgiu (30 de ani) va pleca în această iarnă de la CS Ocna Mureș, “lanterna roșie” a Seriei 9 din Liga 3. Va fi o pierdere extrem de grea pentru planurile antrenorului Dan Roman, ce-l considera pe mijlocaș o piesă indispensabilă, un profesionist din toate punctele de vedere. Iar Giurgiu este unul dintre cei mai doriți jucători din Alba în acest moment, având pe masă două oferte clare de la CS Municipal Unirea Alba Iulia și CS Universitatea Alba Iulia, după ce și Unirea Ungheni l-a curtat, dar fotbalistul a declinat politicos oferta.

“Sper ca oficialii de la Ocna Mureș să îmi înțeleagă punctul de vedere, deși sunt sub contract până în vară. Vreau să stau mai mult acasă, lângă fetiță. Încă nu am luat o hotărâre, sunt deschis la discuții și o să optez pentru formația care mă dorește mai mult”, a comentat Alexandru Giurgiu.

*Al. Giurgiu și I. Grozav, spre CSM Unirea Alba Iulia!

Fotbalistul de picior stâng a și anunțat conducătorii grupării din orașul salin în privința intențiilor sale, iar o decizie o va lua după sărbătorile de final de an. Purtător al banderolei de căpitan al “alb-albaștrilor”, Giurgiu a evoluat un an de zile la CS Ocna Mureș, unde a ajuns în iarna trecută, după ce s-a despărțit de Unirea Alba Iulia din pricina problemelor financiare. De altfel, “alb-negrii” au avut mult de tras până în vară, întrucât fotbalistul și-a solicitat restanțele, iar AFC Unirea 1924 Alba Iulia a ajuns la o depunctare de 20 de puncte și din cauza memoriilor depuse la FRF de Giurgiu (alături de cele ale lui Bicheși și Adam). În sezonul petrecut în tricoul “Sodei dragă” Giurgiu a avut evoluții apreciate, cu goluri spectaculoase, în momentele-cheie, cum ar fi cele din Cupa României, cu Unirea Ungheni (când a trimis jocul în prelungiri cu o execuție magistrală) și Chindia Târgoviște (reușită din penalty), sau dubla de poveste cu Sănătatea Cluj (gol de la centrul terenului). De altfel, ex-uniristul și-a trecut în cont 5 reușite în eșalonul terț în primăvara trecută, alte 4 în acest sezon, plus încă 3 în competiția “KO”. În acest context, menționăm că CSM Unirea Alba Iulia vrea să-l readucă și pe apărătorul Ionuț Grozav de la Metalurgistul Cugir, care nu se opune plecării acestuia.