Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, după ce a fost aplaudată pe aeroport la întoarcerea în țară: ,,Suntem câştigătorii inimilor”

Alexandra Căpitănescu, solista care a reprezentat România la Eurovision 2026, a fost întâmpinată cu aplauze pe Aeroportul Otopeni, după clasarea pe locul al treilea în finala concursului.

Artista s-a declarat bucuroasă de rezultat și a subliniat că pentru ea contează mai ales faptul că România s-a situat pe locul doi în preferințele publicului.

,,În primul rând vreau să vă mulţumesc tare mult că sunteţi aici, pentru că aţi fost aici pe tot parcursul acestui concurs şi nu numai. Unii dintre voi aţi fost de la început, de când nu ne ştia nimeni, de când ne chinuiam să ne bage lumea în seamă şi pentru asta vrem să vă mulţumim. A fost o experienţă extraordinar de frumoasă, dar şi foarte grea. Acum, mă bucur că am luat locul trei şi că am fost locul doi la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuţi, câştigătorii inimilor. Şi cred că asta este mult mai important decât nişte note acordate, în general”, a spus Alexandra la sosirea în ţară, pe Aeroportul Otopeni.

Ea a precizat că e foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii şi artei.

,,Eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul şi cred că publicul mereu are dreptate în orice”, a mai arătat Alexandra Căpitănescu.

Solista a mulţumit tuturor oamenilor implicaţi.

