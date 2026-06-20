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ALERTĂ sanitară în România: DM retrage de la vânzare un produs destinat bebelușilor și copiilor mici

Ioana Oprean

Publicat

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ALERTĂ sanitară în România: DM retrage de la vânzare un produs destinat bebelușilor și copiilor mici

Alertă sanitară în cunoscutul lanț de magazine DM după ce un produs destinat bebelușilor și copiilor mici a fost retras de la comercializare.

Un tip de linguriţă utilizată pentru hrănirea bebeluşilor şi a copiilor mici este retrasă de la comercializare din magazinele DM, întrucât există posibilitatea ca mici părţi ale linguriţei să se desprindă. Deşi retragerea vizează doar anumite loturi, producătorul cere ca linguriţa să nu mai fie utilizată, indiferent de codul lotului.

”Stimaţi clienţi, dm-drogerie markt retrage de pe piaţă produsul «babylove Esslernlöffel» (linguriţă pentru hrănire babylove)”, se arată, vineri, într-un anunţ postat pe site-ul ANSVSA.

Sunt afectate exclusiv produsele cu: Cod lot (Chargencodierung): 2521 şi 2532, EAN: 4067796183429.

”Aceste informaţii se găsesc pe ambalaj, deasupra codului de bare. Codul lotului nu este imprimat pe linguriţele propriu-zise. Loturile afectate au fost deja retrase de la vânzare”, se mai arată în anunţ.

Potrivit sursei citate, în timpul utilizării produsului ”babylove Esslernlöffel” există posibilitatea ca mici părţi ale linguriţei să se desprindă.

”Aceste piese mici pot reprezenta un pericol de sufocare pentru bebeluşi şi copii mici. Deoarece codul lotului nu este vizibil pe produsul în sine, vă rugăm să nu mai utilizaţi produsul, indiferent de codul lotului, şi să îl returnaţi într-un magazin dm”, au mai transmis producătorii.

Contravaloarea produsului vă va fi restituită integral, chiar şi fără prezentarea bonului fiscal.

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