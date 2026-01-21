Curier Județean

Alertă: Bărbat DISPĂRUT după ce a plecat, cu bicicleta, din Geoagiu Băi spre Pianu de Jos. Telefonul mobil este spart și nu a mai ajuns la destinație

Un bărbat de 49 de ani este căutat de polițiști, după ce a plecat voluntar din Geoagiu Băi cu bicicleta, spunând că se îndreaptă spre Pianu de Jos, județul Alba, însă nu a mai ajuns la destinație.

Poliția Stațiunii Geoagiu a fost sesizată, în cursul nopții trecute, prin apel la 112, cu privire la dispariția lui Iepure Sorin, în vârstă de 49 de ani, care, în data de 20 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00, ar fi părăsit voluntar localitatea Geoagiu Băi, unde lucra ca îngrijitor de animale, având ca destinație localitatea Pianu de Jos, mergând la fratele său. El nu a mai putut fi contactat deoarece telefonul său a fost spart, potrivit oamenilor legii.

Citește și: Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT pentru EVADARE: Era arestat la domiciliu însă polițiștii nu l-au găsit acasă

Potrivit IPJ Hunedoara, poliția Stațiunii Geoagiu a fost sesizată, în cursul nopții trecute, prin apel la 112, cuprivire la plecarea voluntară de la domiciliu a unui bărbat în vârstă de 49 de ani, din localitate.

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat că este vorba despre Iepure Sorin, de 49 de ani, care, în data de 20 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00, ar fi plecat voluntar din Geoagiu Băi, județul Hunedoara, unde lucra ca îngrijitor de animale. Acesta ar fi plecat cu bicicleta, spunându-i angajatorului că se deplasează la fratele său, în localitatea Pianu de Jos, județul Alba.

Potrivit sesizării făcute de fratele bărbatului, Iepure Sorin nu a mai ajuns la destinație. Menționăm că acesta nu a putut fi contactat telefonic, întrucât se pare că telefonul mobil este nefuncțional, fiind spart.

În prezent, polițiștii desfășoară activități specifice de căutare și verificare, în vederea depistării persoanei, fiind efectuate verificări pe traseul posibil parcurs și în localitățile învecinate.

Polițiștii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care pot conduce la identificarea sau găsirea lui Iepure Sorin, să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

