Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT pentru EVADARE: Era arestat la domiciliu însă polițiștii nu l-au găsit acasă

Un bărbat de 40 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, după ce ar fi încălcat măsura arestului la domiciliu, fiind cercetat pentru infracțiunea de evadare.

La data de 20 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evadare.

În seara zilei de 20 ianuarie 2026, în jurul orei 18.30, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat o vizită inopinată la adresa bărbatului și au constatat că acesta nu se afla la locuința stabilită de instanța de judecată. La data de 22 decembrie 2025, Judecătoria Alba Iulia a dispus față de acesta măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru săvârșirea mai multor infracțiunii de furt calificat.

Cercetările sunt continuate.

