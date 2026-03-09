ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piaţă. Ar putea conţine bucăţi periculoase de plastic
Vel Pitar, liderul fabricilor de pâine din România, retrage de pe piaţă două sortimente şi avertizează cumpărătorii – trebuie distruse pe loc sau returnate la magazin. Ar putea conţine bucăţi periculoase de plastic.
Sortimentele Vel Pitar Domnească şi Deplin Extra albă, de 600 de grame, sunt retrase de pe piaţă după ce un client a găsit într-o pâine bucăţi de plastic.
Retragerile se referă doar la lotul Deplina cu termen de expirare pe cinci martie şi cinci loturi de Domnească.
Loturile cu probleme au fost retrase deja de la comercializare. Vorbim despre pâine care expiră pe 6, 7, 11, 16 şi 17 martie.
„Mai mult ca sigur, aceste bucăţi de fragmente de plastic s-au rupt de undeva de pe linia de producţie. Şi ar fi trebuit să fi fost retrase instant, să nu mai ajungă în magazin şi la oameni”, a spus Fabius Antal, expert nutriţie.
„Mi se pare foarte rea această întâmplare. N-ar fi prima care se regăseşte la nivelul pieţei. Ar trebui ca autorităţile şi tot ce înseamnă controale să fie mai drastice”, a menţionat un martor.
„Dacă s-a emis alertă, acum depinde de organele competente”, a completat acelaşi martor.
Lanţurile de magazine Metro şi Auchan au anunţat că au retras produsele posibil contaminate. Cei care au făcut aprovizionarea înainte de acest moment pot returna marfa fără să aibă nevoie de bonul fiscal.
Dacă aţi cumpărat deja această pâine, cu datele respective de expirare, sub nicio formă nu o consumaţi. O puteţi aduce la magazin şi vă primiţi banii înapoi.
„Când vine vorba de a consuma aceste fragmente de plastic, există un risc să ne accidentăm la nivelul gurii, la nivelul esofagului, dar, cel mai important, la nivelul intestinului”, a explicat Fabius Antal, expert nutriţie.
„În momentul în care noi mestecăm şi înghiţim, acel corp poate provoca leziuni imediate. Generează dureri abdominale, putem avea dificultăţi la înghiţire şi infecţii locale la locul unei eventuale leziuni interne”, a declarat Bianca Doamna, Medic specialist Medicină Internă.
Neregulile din industria alimentară sunt tot mai dese. La începutul lunii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dat în cinci zile aproape 1.200 de amenzi magazinelor din toată ţara după ce a descoperit mucegai, alimente expirate și spații insalubre.
