Alertă alimentară în magazinele Kaufland din România. Salată de icre contaminată cu LISTERIA, retrasă de urgență
Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de la vânzare din magazinele Kaufland, după ce s-a constatat riscul de contaminare cu bacteria Listeria monocytogenes. Autoritățile recomandă clienților să nu consume produsul vizat.
Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVS), producătorul SC Doripesco Prod SRL a retras de la vânzare produsul ”Salată de icre de crap”, la 190 de grame, cu număr de lot 05.09.2025 şi cu termenul de valabilitate: 20.10.2025, comercializat în supermarketurile Kaufland.
,,Retragerea produsului de pe piaţă şi rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanşate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Listeria monocytogenes”, arată sursa citată.
Persoanele care au achiziționat salata din lotul menționat sunt sfătuite să o distrugă sau să o returneze la magazinul de unde a fost cumpărată, până la data de 5 octombrie.
