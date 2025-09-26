Alertă alimentară în magazinele Kaufland din România. Salată de icre contaminată cu LISTERIA, retrasă de urgență

Alertă alimentară în magazinele Kaufland din România! Salată de icre contaminată cu LISTERIA, retrasă pentru siguranța consumatorilor

Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de la vânzare din magazinele Kaufland, după ce s-a constatat riscul de contaminare cu bacteria Listeria monocytogenes. Autoritățile recomandă clienților să nu consume produsul vizat.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVS), producătorul SC Doripesco Prod SRL a retras de la vânzare produsul ”Salată de icre de crap”, la 190 de grame, cu număr de lot 05.09.2025 şi cu termenul de valabilitate: 20.10.2025, comercializat în supermarketurile Kaufland.

,,Retragerea produsului de pe piaţă şi rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanşate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Listeria monocytogenes”, arată sursa citată.

Persoanele care au achiziționat salata din lotul menționat sunt sfătuite să o distrugă sau să o returneze la magazinul de unde a fost cumpărată, până la data de 5 octombrie.

