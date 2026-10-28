Incendiu la Teiuș: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii
Incendiu la Teiuș: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii
Pompierii intervin miercuri, 28 octombrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Teiuș, la o anexă gospodărească, mai exact, un grajd.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Teius.
Din informațiile primite, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească (grajd).
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
La intervenție participa și un echipaj din cadrul SVSU Teiuș.
Foto: Arhivă (rol ilustrativ)
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