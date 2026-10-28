Incendiu la Teiuș: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii

Pompierii intervin miercuri, 28 octombrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Teiuș, la o anexă gospodărească, mai exact, un grajd.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Teius.

Din informațiile primite, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească (grajd).

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

La intervenție participa și un echipaj din cadrul SVSU Teiuș.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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