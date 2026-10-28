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O categorie de vehicule ar putea scăpa de plata rovinietei. Schimbările propuse

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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O categorie de vehicule ar putea scăpa de plata rovinietei. Schimbările propuse

Vehiculele destinate exclusiv transportului stupilor ar putea fi exceptate de la plata rovinietei. Un proiect de lege depus în Parlament prevede eliminarea acestei taxe pentru apicultorii care practică stupăritul pastoral și își deplasează stupii în diferite zone, în funcție de perioadele de înflorire.

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Apicultorii care își transportă stupii în diferite regiuni ale țării ar putea beneficia de o nouă scutire. Parlamentarii propun ca vehiculele folosite exclusiv pentru această activitate să nu mai plătească rovinieta, scrie Mediafax.

Propunerea se adresează apicultorilor care practică stupăritul pastoral, adică își mută periodic stupii în zone cu plante melifere, precum culturile de rapiță, pădurile de salcâm sau câmpurile cu floarea-soarelui, în funcție de perioada de înflorire.

Scutirea nu s-ar aplica însă tuturor mașinilor folosite de apicultori.

Pentru a beneficia de scutirea de rovinietă, vehiculele trebuie să fie specializate pentru transportul stupilor, să fie omologate în acest scop de Registrul Auto Român (RAR) și să fie utilizate exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral, mai notează sursa citată.

Proiectul nu prevede restricții privind greutatea sau dimensiunile vehiculelor, astfel că scutirea ar putea viza atât mașinile de până la 3,5 tone, cât și vehiculele mai mari, dacă îndeplinesc condițiile stabilite.

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