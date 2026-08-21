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21-22 august 2026 | Cod Portocaliu de caniculă în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 40 de grade

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cod Portocaliu de caniculă în Alba și alte zone din țară: Temperaturi de până la 40 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat vineri, 21 august 2026, atenționările meteo de caniculă. Județul Alba este, până sâmbătă, 22 august 2026, la ora 10.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Portocaliu de căldură excesivă. 

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 21 august, ora 10 – 22 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și în sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei.

Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…25 de grade.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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