Albaiulian de 51 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta 6 luni după gratii pentru distrugere

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un albaiulian de 51 de ani, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 6 luni după gratii pentru distrugere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 13 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

