Alba Iulia, Sebeș și Aiud, campioane la etapa de autorecenzare: Detalii despre recenzarea pe teren

Modernizarea și reabilitarea terenului de fotbal al stadionului Victoria Cetate, din Alba Iulia: Clubul Sportiv Municipal Unirea a lansat achiziția publică

Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, a inițiat procedura de atribuire a Serviciilor de proiectare – elaborare studii de teren și documentație tehnico-economică faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul: „Modernizare și reabilitare suprafață de joc teren de fotbal al Stadionului Victoria Cetate Alba Iulia”.

Amplasamentul obiectivului este în incinta stadionului Victoria Cetate. Suprafaţa terenului de fotbal care face obiectul investiţiei este cea mărginită de tusele terenului (cu dimensiunile de 105m x 68m), adica o suprafaţa de 7.140 mp cu un plus de cate 0,5 m pe tusele laterale, şi de fund, rezultând o suprafaţă totală de 7.314mp (106m x 69m).

Stadionul Victoria Cetate este amplasat in loc. Alba lulia, Str Septimius Severus, nr. 38A, Județul Alba.

Scopul achiziţiei publice îl reprezintă achiziţia de servicii de proiectare faza SF pentru – modernizare suprafaţă de joc teren de fotbal al stadionului – Victoria Cetate, Alba Iulia. Mondemizarea suprafeţei de joc a terenului de fotbal constă în:

-Realizarea gazonarii cu gazon rulori al terenului de fotbal;

-Irigarea terenului de joc prin aspersoare automate;

-Instalaţie automata de incalzire a gazonului.

Realizarea gazonarii cu gazon rulori al terenului de fotbal

-Pentru realizarea lucrărilor de gazonare se vor respecta următoarele etape tehnologice:

-Prelucrarea suport pamant vegetal in vederea plantarii: eliminare bălării, cioturi, bolovani. -Erbicidarea totala a suprafeţei pregătite, împotriva buruienilor mono- si dicotiledonate. -Decopertarea terenuluiu, cca. 15 cm si transportul materialului rezultat din aceasta operaţiune;

-Umplutura cu amestec de nisip cu zeolit si îngrăşăminte organo-minerale, (cca. 15 cm), compactarea+tavalugirea+nivelarea suprafeţelor, asfel incat sa se realizeze o suprafaţa in patru ape, cu pante de 0,5% către marginea terenului, pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de suprafaţa.

-Montarea rulourilor de gazon, va fi efectuata cu tractoare echipate cu atasamente speciale de montat gazon rulouri de tip “Big Roii”.

-Gazonul destinat va avea o rezistenta mare la trafic, o perenitate buna si un consum redus de resurse pe perioada de mentenanta. Amestecurile de specii de gazon folosite sunt recomandate pentru microclimatul stadioanelor modeme: Lolium perenne si Poa pratensis.

-Pentru un echilibru optim, aceste specii vor ocupa procente diferite in amestecul folosit.

-Operaţiunile de mentenanta vor vor fi stabilite si se va indica un plan de mentenata raportat la condiţiile locale si climatice specifice.

Irigarea terenului de joc prin aspersoare automate

Instalaţia va fi compusa din tubulatura de apa , electrovane, componente electrice şi aspersoare, aceste produse puse împreuna sunt destinate sa aduca aportul zilnic de apa necesar supravieţuirii si dezvoltării corespunzătoare a gazonului, in condiţiile climatice locale.

La alegerea soluţiei si realizarea proiectului se vor tine seama de următoarele:

-Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara funcţionarii corespunzătoare a aspersoarelor amplasate in orice punct al terenului, conform proiectului de stropire.

Instalaţie automata de încălzire a gazonului

Proiectarea sistemului de încălzire a gazonului va cuprinde cablurilor încălzitoare pe suprafaţa terenului de joc, cablurilor de alimentare intre cablurile încălzitoare si tablourile de distribuţie, tablouri electrice de distribuţie si a tabloului general de comanda.

Nu va fi inclusa in aceasta lucrare de proiectare sursa de alimentare(post de transformare) si cablurile de alimentare de la acesta la tabloul general de comanda a sistemului de încălzire. Realizarea acestei lucrări se va face in conformitate cu normativele in vigoare privind calitatea in construcţii si va respecta normele impuse de FIFA si UEFA privind condiţiile de omologare ale stadioanelor de fotbal.

Suprafaţa terenului de fotbal care va fi încălzită este cea mărginită de tusele terenului (cu dimensiunile de 105m x 68m), adica o suprafaţa de 7.140 mp cu un plus de cate 0,5 m pe tusele laterale,si de fund, rezultând o suprafaţa totala de 7.314mp (106m x 69m).