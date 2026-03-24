Alba Iulia are Skepsis 2026 – Stagiunea cu Skepsis, APOLLO și Zilele Medievale ale Bălgradului, obiectivele pentru 2026. Proiectul cadru, la aprobat în Consiliul Local

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința ordinară de joi, 26 martie 2026, proiectul cadru Alba Iulia are Skepsis 2026, al Asociaţiei Grupul Skepsis, care propune pentru anul în curs 3 obiective: Stagiunea cu Skepsis, APOLLO și Zilele Medievale ale Bălgradului.

Asociaţia Grupul Skepsis propune implementarea proiectului cadru Alba Iulia are Skepsis 2026, pe parcursul anului 2026. Proiectul urmăreşte capitalizarea impactului avut de principalele proiecte şi programe dezvoltate până acum, dorind să extindă dimensiunile vieţii sociale şi cultural-artistice din Alba Iulia, să diversifice oferta cultural-artistică a municipiului şi să promoveze imaginea acestuia pe plan naţional şi internaţional.

Prin HCL nr 13/2017 s-a aprobat Protocolul de cooperare dintre municipiul Alba Iulia și Asociația Grupul Skepsis, valabil pentru o perioadă de 10 ani. Proiectul cadru doreşte să confere mai multă rigoare şi forţă de impact programelor şi evenimentelor produse şi organizate de către Asociaţia Grupul Skepsis în Alba Iulia. Acesta va integra aşadar 3 componente – 3 proiecte cultural-artistice subsumate, fiecare vizând o dimensiune specifică şi propunând o serie de obiective şi activităţi specifice:

-Stagiunea cu Skepsis 2026

-APOLLO – Festival internaţional de teatru de tineret, ediția a XII-a

-Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a

Asociația Grupul Skepsis reprezintă una din cele mai active asociații culturale din Municipiul Alba Iulia din domeniul artelor spectacolului. Încă din anul 2002 când s-a coagulat primul nucleu de teatru la inițiativa unor tineri amatori de teatru și cultură, Grupul Skepsis a adus pe scenele Municipiului Alba Iulia piese clasice de teatru, interpretate cu talent, entuziasm și profesionalism, și au umplut sălile de spectacol cu iubitori de artă şi cultură.

Începând cu anul 2013 municipiul Alba Iulia a demarat în parteneriat cu Asociația Grupul Skepsis câteva inițiative pentru a încuraja punerea în scenă de către artiștii asociației de reprezentații de teatru în spații convenționale dar și neconvenționale precum clădiri dezafectate sau în aer liber etc pentru a facilita accesul la cultură atât cetățenilor orașului cât și turiștilor și colaboratorilor asociației.

Municipalitatea a anticipat potențialul tinerilor creativi din cadrul asociației și pentru a încuraja dezvoltarea și creșterea calității activităților culturale la nivelul comunității locale a alocat fonduri pentru a sprijini și cofinanța aceste activități culturale. În anul 2017 prin HCL nr. 13 s-a aprobat încheierea unui protocol de cooperare între Asociația Grupul Skepsis și Municipiul Alba Iulia pe o perioadă de 10 ani, care să asigure la nivelul orașului un nucleu permanent de teatru.

De-a lungul anilor Grupul Skepsis a demonstrat că motivația, pasiunea și talentul unui grup de oameni iubitori de teatru pot asigura o activitate permanentă artistică și cuturală la un nivel care poate concura cu reprezentațiile de teatru profesionist. De altfel, Asociația Grupul Skepsis a început să fie recunoscut și peste hotare pentru modul profesionist în care regizează și pune în scenă piesele de teatru.

În acest sens, protocolul de cooperare propune un parteneriat sustenabil pe 10 ani între Municipalitate și Asociație pentru implementarea unui proiect cadru care se va derula anual, proiectul Alba Iulia are Skepsis. Prima ediție a acestui proiect cadru fiind implementată cu succes în cursul anului 2017, urmând ca partenerii să continue implementarea proiectului cadru anual. Descrierea proiectului cadru pentru anul 2026: Asociaţia Grupul Skepsis propune implementarea proiectului cadru Alba Iulia are Skepsis 2026, în perioada 30 Martie 2026 – 25 Decembrie 2026.

1. Stagiunea cu Skepsis 2026

Această componentă propune sistematizarea ofertei cultural–artistice a grupului şi organizarea ei sub forma unei stagiuni de spectacole prezentate la intervale riguroase, care să stimuleze implicarea tinerilor ca agent activ în dezvoltarea vieţii cultural-artistice a municipiului. Proiectul presupune sistematizarea ofertei cultural–artistice a grupului şi organizarea ei sub forma unei stagiuni de spectacole prezentate la intervale riguroase, care să stimuleze implicarea tinerilor ca agent activ în dezvoltarea vieţii cultural-artistice a municipiului.

Asociaţia Grupul Skepsis îşi propune ca în perioada 30 martie 2026 – 25 decembrie 2026 să ofere publicului albaiulian, 12 spectacole de teatru şi divertisment. Evenimentele vor fi organizate atât în spaţiu convenţional (sală de spectacol) cât şi în spaţii neconvenţionale – teatru de stradă (program spectacole de vară).

Este vizată atragerea şi implicarea tinerilor (elevi şi studenţi) în procesul de creare de evenimente dar mai cu seamă participarea albaiulienilor şi turiştilor la acţiuni culturale. Stagiunea cu Skepsis 2026 propune publicului anual spectacole de succes din repertoriul trupei, montarea a două premiere şi va include spectacole de vară care vor avea ca scop animarea cetăţii mai cu seamă în perioada turistică.

Spectacolele de stradă vor fi gratuite iar la spectacolele de sală intrarea va fi pe bază de bilet, preţul fiind modic pentru a asigura accesabilitatea unui public cât mai numeros, încasările fiind alocate spre reinvestire ca şi valoare adăugată proiectului pentru optimizarea dimensiunilor sale subsumate.

2. APOLLO – Festival internaţional de teatru de tineret, ediția a XII-a

Evenimentul propus este singurul festival din România cu un format deschis teatrelor instituționalizate, teatrelor independente și tinerilor artiști liberi deopotrivă. Proiectul urmăreşte capitalizarea impactului avut de primele ediţii, dorind să extindă dimensiunile vieţii sociale şi cultural-artistice a tinerilor din Alba Iulia, să diversifice oferta cultural-artistică a municipiului şi să promoveze imaginea acestuia ca reper cultural pe plan internaţional în dimensiunea evenimentelor de tineret.

Evenimentul va fi o invitaţie deschisă adresată trupelor şi companiilor tinere din toată lumea pentru a se întâlni, pentru a învăţa prin schimb de experienţă şi pentru a oferi spectacole reprezentative, de calitate, comunităţii tinerilor din Alba Iulia, România. Timp de 4 zile, cât va dura festivalul, publicul va avea ocazia de a asista la reprezentaţii diverse, evenimentul având un pronunţat caracter intercultural – grupurile invitate provenind din ţări diferite, medii sociale diferite, având orientări şi viziuni teatrale diferite.

La ediţiile anterioare ale festivalului scopul de a atrage un număr mare de spectatori la fiecare reprezentaţie a fost atins (înregistrându-se o medie de 130 spectatori la fiecare spectacol din program), aşa că organizatorii se aşteaptă ca acelaşi lucru să se întâmple şi la ediţia a XII-a, organizaţia gazdă – Grupul Skepsis – fiind un nume de reper în peisajul cultural-artistic al oraşului şi selecţia grupurilor participante fiind întreprinsă cu multă atenţie pentru a întregi o ofertă atractivă de spectacole.

Evenimentul are și o dimensiune de formare artistică și aprofundarea a artei spectacolului ăentru tinerii actori participanți – membrii grupurilor invitate vor participa la ateliere de formare şi sesiuni de discuţii coordonate de profesionişti invitaţi în scopul facilitării schimbului de experienţă, dezvoltării abilităţilor artistice şi împărtăşirii unor concepte de management artistic şi cultural tuturor participanţilor.

3. Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a

Zilele Medievale ale Bălgradului, un eveniment care reuneşte mai multe companii şi grupuri artistice de tineret din România, este conceput ca un atelier de artă medievală, renascentistă şi tradiţională care reuneşte tineri artişti într-un atelier de creaţie, descoperire şi cultură, într-un spaţiu atemporal în care se caută revitalizarea rădăcinilor culturale europene.

Se readuce în mileniul trei viaţa şi spectacolul trupelor ambulante ale evului mediu, renascentist şi baroc, dar şi tradiţiile acelor vremuri rămase în conştiinţa popular. El prezintă o ofertă de regăsire şi conştientizare a identităţii culturale europene, pusă sub semnul înţelegerii interculturale, a artei şi bunei dispoziţii.

Tineri actori din mai multe grupuri şi companii artistice din România vor lucra împreună pe parcursul unei săptămâni în cadrul unor ateliere de formare şi creaţie pentru a oferi apoi publicului albaiulian şi turiştilor două zile de activităţi şi manifestări artistice cu specific medieval: teatru, muzică, dansuri, jonglerii cu foc, ateliere deschise şi demonstrative, iniţieri în heraldică şi în arta mânuirii armelor medievale. Acest proiect îşi propune să animeze anual Cetatea Alba Carolina cu cântece, dansuri, ateliere de meşteşuguri medievale şi demonstraţii de lupte.

Pe spectatori îi aşteaptă o întâlnire inedită cu viaţa actorilor ambulanţi din trecut. Totodată, spectatorilor li se vor dezvălui tainele pe care doar un bun comediant le deţine, aceştia având posibilitatea de a afla cum ia naştere un spectacol, sau care sunt elementele care asigură reuşita unei interpretări pe scenă. Va răsuna muzica trubadurilor care animau curţile medievale şi tavernele vremii, se vor învăţa dansuri zglobii, se vor juca farse vesele şi se va simţi aroma secolelor trecute.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI