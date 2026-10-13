Ajutorul pentru încălzirea locuinței în 2026–2027: Cine poate primi bani și ce sume se acordă. Când trebuie depuse cererile
Ajutorul pentru încălzirea locuinței în 2026–2027: Cine poate primi bani și ce sume se acordă. Când trebuie depuse cererile
Persoanele aflate în situații vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței și de suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă pe durata sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței aferent sezonului rece 2026–2027, precum și suplimentul pentru energie pot fi solicitate începând cu luna octombrie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1154/2022, pentru sezonul 2026-2027.
Consumatorii vulnerabili pot beneficia de:
*ajutor pentru încălzire, care acoperă integral sau parțial costurile pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027;
*supliment pentru energie, asigurat lunar, pe tot parcursul anului.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă consumatorilor vulnerabili care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Sprijinul se acordă pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat pentru încălzirea locuinței.
Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcție de sursa de energie utilizată, după cum urmează:
*30 lei/lună pentru consumul de energie electrică, prin compensare în factură;
*10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale, prin compensare în factură;
*10 lei/lună pentru consumul de energie termică, prin compensare în factură;
*20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri, acordat titularului.
În cazul în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul pentru energie este în cuantum de 70 lei/lună.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza dispoziției primarului și se adresează familiilor sau persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și care nu dețin bunurile sau proprietățile care exclud acordarea sprijinului. Venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 lei/persoană în cazul familiilor și până în 2.053 lei în cazul persoanei singure.
Ca și în anii anteriori, cererea – declarație pe propria răspundere se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Formularele pot fi obținute de la sediul autorității publice sau de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.
Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie este efectuată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin intermediul agențiilor teritoriale, astfel:
*pentru energia termică în sistem centralizat, gazele naturale și energia electrică, sprijinul se decontează lunar furnizorului și se scade din valoarea facturii;
*pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcție de momentul depunerii cererii, se acordă integral, într-o singură tranșă, în luna decembrie.
*Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială încurajează persoanele și familiile care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege să depună cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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