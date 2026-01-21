Actualitate

Ajutorul de înmormântare în 2026 | Care este valoarea ajutorului de deces și ce acte sunt necesare pentru a-l obține

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 37 de minute

în

De

Care este valoarea ajutorului de deces și ce acte sunt necesare pentru a-l obține în 2026

Pentru anul 2026, cuantumul exact al ajutorului de deces va fi stabilit prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

Potrivit unor surse oficiale, ajutorul de înmormântare nu va mai crește, însă, în 2026. S-ar întâmpla asta pentru prima oară în ultimii 5 ani.

Conform valorilor actuale din anul 2025, ajutorul de deces este de 8.620 de lei pentru asigurați și pensionari și de 4.310 lei pentru membrii de familie neasigurați, cum ar fi soț, copil sau părinte.

Suma se acordă unei singure persoane care poate dovedi că a suportat cheltuielile, pe baza actelor funerare și a documentelor de identitate.

Cine poate beneficia?

*Asigurați, inclusiv cei aflați în concediu medical, și pensionari;

*Membri de familie neasigurați (soț/soție, copii până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă urmează studii, sau persoane incapabile de muncă, indiferent de vârstă)

Acte necesare pentru solicitarea ajutorului de deces:

*cerere (Anexa 11);

*certificat de deces (original + copie);

*acte de identitate ale solicitantului;

*documente care atestă calitatea de rudă (dacă este cazul);

*dovada suportării cheltuielilor funerare (facturi, chitanțe);

*adeverință de studii sau medicală pentru copiii între 18-26 ani sau persoane inapte de muncă;

*dovada calității de asigurat/pensionar (dacă este cazul);

*extras de cont bancar.

Cererea se depune la casa locală de pensii pe raza unde locuia decedatul, în termen de 30 de zile de la deces.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

MAI: Dependența de jocuri online poate afecta pe oricine. Pot deveni o problemă atât pentru copii, cât și pentru adulți”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

21 ianuarie 2026

De

MAI: Dependența de jocuri online poate afecta pe oricine. Pot deveni o problemă atât pentru copii, cât și pentru adulți” Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment, marți, 20 ianuarie 2026, cu privire la jocurile online.  MAI avertizează că jocurile online pot deveni o problemă atât pentru cei mici, cât și pentru adulți, atunci când […]

Citește mai mult

Actualitate

Vara lui 2026, printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Fenomenul anunțat de meteorologi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

20 ianuarie 2026

De

Vara lui 2026, printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Fenomenul anunțat de meteorologi Anul 2026 urmează să fie printre cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor, potrivit serviciul de meteorologie Met Office din Marea Britanie Meteorologii estimează că temperatura globală pentru acest an va fi în jur de 1,46°C peste media perioadei preindustriale (1850-1900). […]

Citește mai mult

Actualitate

RCA 2026 | Noi modificări legislative prin care familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri

Mif Lorena

Publicat

acum 15 ore

în

20 ianuarie 2026

De

RCA 2026 | Noi modificări legislative prin care familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri Potrivit unei modificări a Codului Civil, companiile pentru asigurările RCA și CASCO au obligația legală de a acorda despăgubiri atât victimelor implicate în accidente rutiere, cât și familiilor acestora. Curtea Constituțională a declarat neconstituțională limitarea despăgubirilor la persoanele afectate direct în […]

Citește mai mult