Ajutorul de înmormântare în 2026 | Care este valoarea ajutorului de deces și ce acte sunt necesare pentru a-l obține

Care este valoarea ajutorului de deces și ce acte sunt necesare pentru a-l obține în 2026

Pentru anul 2026, cuantumul exact al ajutorului de deces va fi stabilit prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

Potrivit unor surse oficiale, ajutorul de înmormântare nu va mai crește, însă, în 2026. S-ar întâmpla asta pentru prima oară în ultimii 5 ani.

Conform valorilor actuale din anul 2025, ajutorul de deces este de 8.620 de lei pentru asigurați și pensionari și de 4.310 lei pentru membrii de familie neasigurați, cum ar fi soț, copil sau părinte.

Suma se acordă unei singure persoane care poate dovedi că a suportat cheltuielile, pe baza actelor funerare și a documentelor de identitate.

Cine poate beneficia?

*Asigurați, inclusiv cei aflați în concediu medical, și pensionari;

*Membri de familie neasigurați (soț/soție, copii până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă urmează studii, sau persoane incapabile de muncă, indiferent de vârstă)

Acte necesare pentru solicitarea ajutorului de deces:

*cerere (Anexa 11);

*certificat de deces (original + copie);

*acte de identitate ale solicitantului;

*documente care atestă calitatea de rudă (dacă este cazul);

*dovada suportării cheltuielilor funerare (facturi, chitanțe);

*adeverință de studii sau medicală pentru copiii între 18-26 ani sau persoane inapte de muncă;

*dovada calității de asigurat/pensionar (dacă este cazul);

*extras de cont bancar.

Cererea se depune la casa locală de pensii pe raza unde locuia decedatul, în termen de 30 de zile de la deces.

